Super Auftakt in Nieder-Roden

Von: Michael Prochnow

Großer Andrang auf dem Puiseauxplatz zum Beginn des Weinfests: Die Stände sind noch bis nächsten Sonntag täglich von 17 bis 23 geöffnet, Freitag und Samstag bis Mitternacht. Wechselnde Bands spielen Live-Musik von 19 bis 22 Uhr.

Nieder-Roden – Josef ist zufrieden. Entspannt lehnt er sich in seinem Klappstuhl zurück, kaut genüsslich an den Resten einer Brezel, ein Glas Weißwein hat er auch zur Hand. Vor zwei Wochen sah das ganz anders aus, nur selten fragte jemand nach seinen berühmten Riesenbrezeln. Seit Freitag steht der freundliche Saarländer auf dem Puiseauxplatz und kommt mit dem Backen seiner Spezialität kaum nach: Es ist Weinfest.

Das Weinfest in Nieder-Roden lässt Platz für Trubel und willkommenes Tanzvergnügen. © Prochnow, Michael

Im jungen Herz des Rodgauer Südens ist jeder Quadratmeter umkämpft. Wenn sich das Gelände in der Dämmerung mit Menschen füllt, dann wird es eng auf dem sonst oft verwaisten Areal. Zur Hoch-Zeit ab etwa 20 Uhr ist fast kein Durchkommen mehr zwischen dem italienischen Restaurant und dem Eiscafé. Selbst auf der Tanzfläche vor der Bühne müssen die Paare aufpassen, dass sie sich bei ihren eleganten Drehungen nicht auf die Füße treten oder anrempeln. Und sind die sportlichen Duos zu seinen Füßen einmal in Bewegung, lässt sie Big T nicht mehr los.

Der vielseitige Musiker mit der samtweichen Stimme und der „Bass-Man“ an seiner Seiten passen ihr Programm der Laune ihres Publikums an. Zu fortgeschrittener Stunde will es tanzen. Am liebsten zu altbekannten Evergreens und Hits der Stars aus der Pop-Welt der 50er und 60er Jahre.

Die Weinwoche feiert in diesen Tagen Jubiläum, die 25. Ausgabe lockt gerade Fans guter Tropfen und kuscheliger Geselligkeit auf den Nieder-Röder Treffpunkt. Bürgermeister Max Breitenbach empfing zum runden Geburtstag eines der größten Sommerfeste in der Stadt gar die 74. Deutsche Weinkönigin persönlich, Katrin Lang. Die 24-Jährige stammt aus Ebringen am Schönberg bei Freiburg im Anbaugebiet Baden.

Sie ist die erste Repräsentantin Deutscher Weine, die mit Stimmen von Zuschauern im Saal und am Bildschirm ins Amt gelangte. Vor ihrer Wahl bestach sie auch mit ihrem umfangreichen Wissen um das Winzer-Handwerk. Nach der Begrüßung kostete sie an Ständen der Weinbauern die Erzeugnisse, fachsimpelte mit den Weinbauern über die aktuelle Situation von Reben und Höfen.

Die Beschicker schenken Weine, Sekte und Hochprozentiges aus den Regionen Baden, Franken, Mosel, Nahe und von der Odenwälder-Weininsel, aus der Pfalz, dem Rheingau, Rheinhessen und Württemberg aus. Daneben bieten Händler Sorten aus Frankreich und Spanien an.

Gut ausgestattet seien jene Betriebe, die alte Pflanzen robuster Arten wie Riesling und Sauvignon hegen, deren Wurzeln tief in die Erde und an das sinkende Grundwasser reichen, war zu erfahren.

Zu den Weinen wird auch vielfältige Stärkung gereicht. Neben dem bekannten Laugengebäck hat sich Ralfs Räucherstube mit Fischspezialitäten zur Weinwoche etabliert. Yvonnes Crêperie bedient die Süßmäuler unter den Gästen, klassische Raclette und Spundekäs stehen zur Wahl ebenso die Wurst-Spezialitäten von Reicherts Schwenkgrill, von der echten Thüringer bis zur Käsewurst. Erstmals dabei ist der Stand „Gastro-France“, zwei Franzosen bereiten Elsässer Flammkuchen nach überlieferten Rezepten.

Natürlich macht auch die Musik Stimmung auf dem Festplatz. Am Wochenende waren noch die Time Bandits und das Duo Crossfire im Einsatz, heute spielt Tony Tornado einige seiner 500 Songs zur Gitarre, morgen bringt Jukebox Soul, Pop, Country und Schlager auf den Puiseauxplatz, am Mittwoch tritt Big T mit Amberg auf, am Donnerstag verbreiten The Five Strangers Oldies, Beat und Rock’n’Roll.