Weiskirchen feiert 550 Jahre Kerb

Urkunde von 1473 entdeckt

+ © Wolf Ein Wiedersehen mit dem Erzbischof und dem Grafen von 1473 gab es bei der Kerberöffnung in Weiskirchen. Die Darsteller Jonas Friedrich, Helmut Trageser und Max Breitenbach (von links) loben das Aroma des speziellen Bieres zum Kerbjubiläum. © Wolf

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ekkehard Wolf schließen

Weitere schließen

Dem Zufall und dem Spürsinn einiger Heimatforscher hat der Rodgauer Stadtteil Weiskirchen sein neuestes Jubiläum zu verdanken: 550 Jahre Kerb. Fünf Tage lang wird es gebührend gefeiert – bis zum Finale morgen Abend.

Weiskirchen - Zwei hohe Herren stiegen am Freitag auf eine improvisierte Bühne am alten Spritzenhaus: der Mainzer Erzbischof Diether von Isenburg und der Graf von Hanau-Lichtenberg, Philipp I. der Ältere. In ihren Gewändern steckten Helmut Trageser, der Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins (HGV) Weiskirchen, und Jonas Friedrich von der Freiwilligen Feuerwehr. Als Herold kündigte Bürgermeister Max Breitenbach einen Vertragsschluss im Jahr 1473 an.

„Den Weiskirchern wollen wir als Privileg zugestehen, dass sie das ganze Jahr über ihren Wein ausschenken dürfen“, rief Graf Philipp hoheitsvoll. Die Sache hatte nur einen Haken: Bei der Kerb gab es ausschließlich den sogenannten Bannwein, der als Abgabe den Landesherren zustand. Jeder Schluck füllte also die Kassen der Herrschaft. Der Erzbischof nickte zufrieden: So sei es. Dann griff er zum Holzhammer und zapfte, jetzt wieder im Jahr 2023, das erste Fass an: nicht Wein, sondern Bier.

Rodgau war einst eine Weinbaugegend

Heute mag man es kaum glauben: Der Weinbau war in den Rodgau-Gemeinden früher üblich. „Bis zum 30-jährigen Krieg wurde Wein angebaut“, weiß Helmut Trageser. Als Beleg führt er unter anderem eine alte Steuerliste an: „In Weiskirchen haben zwei Leute einen Wingert gehabt, in Hainhausen hat praktisch jeder einen Wingert gehabt.“

Wie der Wein damals wohl geschmeckt haben mag? Trageser lacht: „Der Wein war auf jeden Fall besser als das Wasser, das aus manchen Brunnen kam.“

Das Weinprivileg war nur einer von vielen Punkten, die die damaligen Herren 1473 vereinbarten. Es ging auch um Bauernhöfe und Mühlen an der mittleren Rodau.

„Diesen Vertrag kennen wir schon lange. Wir hatten ihn in Zusammenhang mit der Mühlenforschung gefunden“, berichtet Helmut Trageser. Die Urkunde ist der älteste bekannte Nachweis über die Brückenmühle. Wortwahl und Satzbau sind für heutige Leser kaum verständlich. Arnold Haag, HGV-Spezialist für alte Sprachen, hat den Text übersetzt. Trageser über das Original: „Den Satz über die Kerb muss man dreimal lesen, bis man weiß, was gemeint ist.“

Mit Brief und Siegel: 550 Jahre Kerb in Weiskirchen

Nun ist es amtlich: Die „Kirbe“ wird in Weiskirchen seit mindestens 550 Jahren gefeiert. Ob der Termin am ersten Augustwochenende wirklich mit der Kirchweihe zusammenhängt, ist unklar. „Wann die erste Kirche geweiht wurde, wissen wir nicht“, gibt Trageser zu. Die Pfarrgemeinde feiert stattdessen das liturgische Fest „St. Peter in Ketten“ am 1. August.

Bei einer Bühnenszene wie am Freitag sind kleine historische Unschärfen erlaubt. So war Diether von Isenburg 1473 kein Erzbischof mehr. Der Papst hatte ihn abgesetzt, was einen kriegerischen Konflikt zur Folge hatte: die Mainzer Stiftsfehde.

Die Kostüme der drei Kerb-Laienschauspieler mögen manchem Zuschauer bekannt vorgekommen sein. Sie stammen von der 700-Jahr-Feier im Jahr 1987. Und der Bischof trug das Nikolauskostüm des Seniorenclubs. (von Ekkehard Wolf)