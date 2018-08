Weiskircher Kerbbeginn im Eiltempo

weiskirchen - Die Kerb dominiert derzeit das Ortsteilgeschehen. Trotz Tropenhitze war der Start gelungen. Selbst die Anstrengungen beim Schubkarrenrennen waren keinem zuviel.

Knittelverse zur Begrüßung, ein paar Takte Narrhallamarsch und sogar vereinzelte Helau-Rufe: Kurz keimte zur Kerberöffnung der Verdacht, der exzessive Hochsommer könnte mehr angerichtet haben als hie und da einen Sonnenbrand. Dann aber machten die Bläser vom Musikverein Weiskirchen alles klar: „Die Kerb is do“, klang es. An die 1000 Besucher sangen und klatschten mit.

Wenn Dieter Horch solche Schätzungen wagt, dann auf solider Basis. Als Wehrführer auf der Feuerwache Nord, vor deren Toren die Weiskircher Kerb traditionsgemäß aus den Startlöchern kommt, weiß er genau, dass auf dem Gelände 100 Festgarnituren Platz haben. Bis das Letzte „Aaner geht noch“ gesungen und hinreichend bekräftigt war, dass die Kerb „unser“ sei, waren alle besetzt.

So nahm das größte Fest im Weiskircher Veranstaltungskalender seinen Auftakt mit gewohntem Schwung. Im Folgenden mussten sich altgediente Kerbgänger indessen teilweise neu orientieren. Zwar gab’s noch das Karussell in der Ortsmitte und die Rodgau Rangers, deren frittierte Hähnchen dort reißenden Absatz fanden. Seit 25 Jahren bereiten die Hobby-Kicker die Flattermänner nach dem gleichen Rezept zu. Auch der katholische Kirchenchor servierte wie gewohnt sein Weißwurstfrühstück – diesmal aber im Zelt am Alten Spritzenhaus.

Dort wollen die Hauptveranstalter, neben dem Musikverein auch der Heimat- und Geschichtsverein (HGV) und die Alten Herren der Sportvereinigung, das Kerb-Programm künftig weitgehend konzentrieren. Die Musiker sind mit ihrer Zeltkerb ohnehin Stammgäste am Heimatmuseum, bekamen als Gastgeber alle Hände voll zu tun und lieferten mit dem Live-Auftritt der Coverband „Soulution“ einen Kerb-Höhepunkt.

Die Combo mit ihren acht Musikern wurzelt nach Worten des Vorsitzenden Sebastian Wilhelm in den Reihen des Musikvereins und hat mit der Samstagabend-Show schon Übung. Die Fußball-Veteranen übernahmen an gleicher Stelle den Sonntagnachmittag, hießen den Rodgauer Tanzsportclub für eine temporeiche Darbietung willkommen und boten ihre Trompeten-Truppe „Doppel(s)pass“ auf.

Ihren sportlichen Höhepunkt hatte die Kerb da schon lange hinter sich. 16 Teilnehmer brauchten beim traditionellen Schubkarrenrennen am Feuerwehrhaus zwischen zehn und zwölf Sekunden, um mit einem Bierkasten in der Karre im Slalom sechs Absperrkegel zu umkurven, zurück zu sprinten und punktgenau wieder im Startquadrat zu landen. Mit zehn Sekunden und sechs Hundertstel war Feuerwehr-Champion Sebastian Murmann von der Wache Süd nicht zu schlagen.

Mit Wohlgefallen dürfte den Heimsieg der Kerbborsch vermerkt haben. Wie immer, war der lumpige Geselle bei der Eröffnung auf seinen schlichten Thron an der Fassade gehievt worden und sieht nun seinem letzten Stündlein entgegen: Wie es sich gehört, wird das Hinscheiden der Kerb am Dienstagabend feucht-fröhlich beklagt und die Symbolfigur mit einer launigen Zeremonie am Heimatmuseum den Flammen übergeben. (zrk)