Kinder- und Jugendfarm in Rodgau eröffnet

Von: Oliver Klemt

Mit allen Sinnen erleben: Der Barfußpfad am Finkenweg kam bei den jüngsten Besuchern besonders gut an. © Karin Klemt

Die Kinder- und Jugendfarm Rodgau kann loslegen. Das Interesse ist groß, wie ads erste Sommerfest auf dem Gelände am Finkenweg zeigte.

Jügesheim – Fertig sind sie noch lange nicht. Dass die Richtung stimmt und das Angebot in Jügesheim auf fruchtbaren Boden fällt, weiß das Vorstandsteam des jungen Vereins Kinder- und Jugendfarm Rodgau seit Samstag dennoch sicher: Zur Eröffnung der neuen Erlebnis- und Aktionsfläche am Finkenweg fanden sich am Samstag kleine und große Besucher in Scharen ein. Idee und Konzept finden nach Worten des Vorsitzenden Martin Rauchhaus zunehmendes Interesse.

Das zeigen Rauchhaus und seiner Kollegin im Spitzenamt, Gabriele Rackensperger, unter anderem die steigende Resonanz auf der Website und die wachsende Mitgliederzahl. Rund 60 Mitglieder zählt der im Mai gerade ein Jahr alt gewordene eingetragene Verein laut Rackensperger aktuell. Stetig länger würden auch die Unterstützerliste und die Reihe derer, die sich per Online-Newsletter auf dem Laufenden halten lassen. Das Sommerfest am Samstag war laut Rauchhaus auch als Test gedacht, wie groß das Interesse in der Praxis sei.

Aktionen für junge Forscher, Handwerker, Kreative und Träumer

Mit dem Ergebnis konnten die Gastgeber mehr als zufrieden sein: Schon beim Start am frühen Nachmittag stürzten sich auf dem rund 2500 Quadratmeter großen Areal zwischen Finkenweg und Rodau über 100 Menschen ins Vergnügen, die meisten davon Kinder. Bei den Jüngsten besonders beliebt war der Barfußpfad mit Fühlfeldern aus Steinen, Tannenzapfen, Rindenmulch, Korken und Kies, den die Ehrenamtlichen nach Worten von Martin Rauchhaus noch mit einem Schleppdach oder Unterstand überbauen wollen. Großen Anklang fanden auch die Kindertattoos aus Wasserfarben, die Ringwerf-Arena und der Kreativ-Tisch, wo kleine Künstler Steine mit farbenfrohen Gesichtern verzieren konnten.

Solche Angebote soll es nach Aussage von Gabi Rackensperger künftig regelmäßig auf dem Farmgelände geben. Noch gesucht wird laut Martin Rauchhaus ein Container oder Bauwagen, um auch für schlechtes Wetter gerüstet zu sein. Dabei bleiben die Aktionen für „Forscher, Handwerker, Kreative und Träumer“ (Eigenbeschreibung) freilich auf den vorderen Teil des Areals beschränkt. Hinten in Richtung Rodau bleibt Raum für die Natur – schon weil dort im Überschwemmungsgebiet viele geschützte Pflanzenarten gedeihen.

Rodgau: Hier wird Neugier auf die Natur gelebt

Gelebte Neugier auf die Natur prägt auch die Vorgeschichte, welche vor gut zwei Jahren in die Vereinsgründung mündete. Am Anfang waren Gabi Rackensperger, früher Lehrerin an der Heinrich-Böll-Schule, und ihr Leiterwagen, mit dem sie zu nachmittäglichen Erkundungstouren in den Wald aufbrach. Schüler für diese lehrreichen Exkursionen mit dem Förster zu begeistern, sei anfangs nichts ganz einfach gewesen, erinnert sich die Pädagogin. Schließlich aber habe eine Gruppe von rund 18 Kindern und Jugendlichen regelmäßig Käfer gesammelt, Bäume bestimmt und den Tieren des Waldes gelauscht.

Auf dem Farmgelände hat das Naturerlebnis neben einem Bau- und einem Kulturbereich für Bastelaktionen und Veranstaltungen seinen festen Platz. Gemäß dem hessischen Konzept für Kinder- und Jugendfarmen sind auch Kitas und Schulen einbezogen. Vormittags können Klassen und Gruppen an den Finkenweg kommen, an den Nachmittagen herrscht offener Betrieb: Alle können kommen und gehen, wann und wie sie wollen – auch ohne Mitgliedschaft im Verein. (zrk)

Eine selbst gemachte Tafel am Eingang dient auch als Anschlagbrett für Veranstaltungen. © Klemt, Karin