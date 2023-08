Zu viel Druck ist nicht gut

Ralf Kunert auf dem Vereinsgelände der SG Hainhausen. Der Verein muss noch viel Geld in die Sanierung seiner Liegenschaften stecken. © pelka

Ralf Kunert kennen die Rodgauer vorwiegend aus seiner Zeit als SPD-Unterbezirksvorsitzender, Landtagskandidat und Fraktions-Chef. Seit seinem Rückzug aus der Politik 2021 konzentriert sich der 50-Jährige ehrenamtlich nun noch mehr auf die Vereinsarbeit. Zwar arbeitet er schon über 30 Jahre in Vorständen mit. An der Spitze ist er aber erst in der jüngeren Vergangenheit aktiv. Wir sprachen mit dem neuen Vorsitzender der SG Hainhausen.

Wie war die Resonanz aus Ihrem Umfeld darauf, dass Sie den Vereinsvorsitz übernehmen?

Positiv. Meine Tochter fragte mich zwar, warum ich das alles mache – Vereine und früher Politik. Ich habe ihr erklärt, dass wir alle uns engagieren, damit das erhalten bleibt für weitere Generationen. Das fand sie super und meinte, Politik war aber auch cool gewesen.

Fühlen Sie sich als Vorbild?

Ja. Das sehe ich bei allen, die ehrenamtlich tätig sind. Bei mir sind es nun 33 Jahre, dass ich in Vorständen bin. Immer mit dem Ziel, dass etwas erhalten bleibt.

Was reizt Sie an der SGH und dort an Ihrer neuen Rolle besonders?

Die SGH ist für mich wie nach Hause kommen. Das ist mein Heimatverein. Der Verein ist trotz der Größe nach der Fusion immer noch ein Familienverein. Wir haben flache Hierarchien mit einem relativ kleinen Vorstand und schnellen Entscheidungswegen. Und keiner verfällt zu sehr in eine Unternehmerrolle. Das schätze ich sehr, auch wenn ein Verein mit um die 1 000 Mitglieder schon verwaltet sein will. Vor meiner neuen Rolle, auf die ich stolz bin, habe ich großen Respekt. Es ist eine Herausforderung und zugleich eine Ehre.

Was packen Sie als Erstes an?

Wir waren im Vorstand seither schon auf einem sehr guten Weg. Wir sind mit der Sanierung der Gebäude gut dabei, aber es gibt noch Baustellen. Die Gebäude sind eben in die Jahre gekommen.

Da sind wir beim Thema Energieverbrauch und steigenden Kosten. Wie sieht das bei der SGH aus?

Es ist nicht so schlimm, wie das anfangs befürchtet worden war. Wir haben ja seit Jahren Energiesparmaßnahmen realisiert: neue Fenster im Saal, die Heizungssanierung, aber es gibt beträchtliche Mehrkosten. Eine Zahl kann ich abschließend noch nicht nennen. Aber im Rahmen der Landesförderprogramme haben wir eine schöne Stange Geld zu erwarten.

Welche Energiesparmaßnahmen bieten sich noch an?

Fotovoltaik zum Beispiel nur im Zuge einer Dachsanierung. Das will alles finanziert sein. Wir haben gerade jetzt erst – unterstützt von Stadt, Kreis und Land – 200 000 Euro für die Sanierung von Kanal, Sanitäranlagen und Heizung aufgebracht. Wir gehen alles mit Augenmaß an. Ich werde auf keinen Fall der Vorsitzende sein, der vor lauter Modernisierung den Verein gegen die Wand fährt. Wir sind finanziell gut aufgestellt. Das soll so bleiben.

Bleiben die Mitgliederbeiträge stabil?

Das war erst in der jüngsten Jahreshauptversammlung Thema, in der wir eine Anpassung beschlossen haben. Es handelt sich um den überschaubaren Betrag von zwei Euro. Das wird die Mehrkosten nicht auffangen und wir müssen Geld auch an anderer Stelle reinholen. Aber wir wollen unsere Mitglieder nicht zu stark belasten.

Welche Rolle könnte dabei eine Angebotsänderung spielen? Wo sehen Sie da Entwicklungsbedarf?

Wir sind dabei, uns im Bereich Fußball ein Stück weit neu aufzustellen, damit wir dort wieder stärker werden und auch jenen ein Angebot machen, denen es nicht nur um die reine Leistung geht, sondern für die auch der Spaß im Vordergrund steht.

Was heißt das konkret?

Wir wollen uns zum Beispiel beim Teilhabesport neu positionieren. Es soll eine Trainingsgruppe geben für Kinder mit Beeinträchtigungen. Da laufen die Gespräche schon, um herauszufiltern, was wir dafür an zusätzlicher Betreuung brauchen. Eltern, die Kinder aus dieser Gruppe haben, sind eingebunden. Solche Überlegungen gibt es auch für den Bereich Kegeln. Bei Fastnacht und Showtanz kommen immer mehr Angebote – auch im Paartanz – dazu. Und die Turner wollen bei der Gesundheitsgymnastik Gas geben.

Und was macht die SGH im Rodgauer Vereinsleben am besten?

Das ist immer schwer einzuschätzen, aber im Handball, Kegeln, Taekwondo und Tennis sind wir sehr stark. Eine weitere Stärke ist, dass der Leistungsdruck nicht immer die erste Geige spielt. Klar geht es beim Sport ums Gewinnen und um Erfolge. Aber bitte nicht auf Kosten derer, die den Sport ausüben. Besonders nicht auf Kosten der Kinder. Zuviel Druck: Das wollen wir in der SGH nicht.

Wie ist denn die Altersstruktur im Verein?

Allein die Handballabteilung hat 16 Jugendmannschaften. Da brauchen wir dringend weitere Hallenzeiten. In den zehn Abteilungen des Vereins gibt es zirka 470 bis 25-Jährige, 360 bis 60-Jährige und 180 über 60-Jährige.

Für die Fußballabteilung deutet sich ein Problem an, denn die SGH hat mit der TG Weiskirchen eine Spielgemeinschaft. Und die TG hat Insolvenz angemeldet.

Falls es zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens kommen sollte, könnte es tatsächlich schwierig werden, denn dann werden die Mannschaften zurückgezogen. Da sind wir mit dem Verband in Gesprächen, welche Möglichkeiten es gibt, die Jugendmannschaften zu uns in die SGH zu holen, damit für die Kinder nichts verloren geht. Wir sind mit drei bespielbaren Plätzen eine gute Alternative. Natürlich wollen wir alle den Fortbestand der TG. Das ist für uns eine Herzensangelegenheit, weil eine sehr lange Freundschaft und sehr gute Zusammenarbeit besteht.

