Rödermark: Abschied auf Raten

Von: Michael Löw

Die Rolle des „Joe“ – des 2018 gestorbenen Ober-Röder Originals Georg Sieber – scheint Oliver Nedelmann auf den Leib geschrieben. Das „Stück aus dem Himmel“ steht bis zur Schließung des Wohnzimmertheaters noch einige Male auf dem Spielplan. © Gerd Coordes

Der neue Spielplan von Theater & nedelmann ist auch der letzte. Ende Juni schließen Friederike und Oliver Nedelmann ihre Spielstätte und ziehen aus der alten Telenorma-Villa in Rödermark-Urberach: Denn sie haben ja wirklich in ihrem Theater gewohnt. Oder in ihrem Wohnzimmer Theater gemacht. Nedelmann und Nedelfrau bleiben Rödermark aber erhalten und wollen weiter schauspielern.

Rödermark - „Kultur auf Rädern“ und „Kultur in der Küche“ heißen die Formate. Diverse Stücke aus ihrem Repertoire – in kurzen Versionen – bilden das Tourneeprogramm.

Jetzt aber heißt es, erst einmal langsam Abschied nehmen. Und so steht im Spielplan bis Ende Juni einer Premiere („Mann im Rock“) sechs Mal die Formulierung „zum letzten Mal“ gegenüber. Wer also „Joe“, ,,Shirley Valentine“, „Wetten dass?“, „Hilfe, Mama ist auf Kur“ oder „Das Pubertier zieht aus“ noch nicht gesehen hat, sollte sich ranhalten.

Am 14. Januar kann man mit „Shirley Valentine“ anfangen, knapp eine Woche, später am 20. Januar, heißt es „Das Pubertier zieht aus“, und am 27. Januar gibt sich „Joe“ die Ehre. Nach den Vorstellungen kann das Publikum mit den Akteuren in der Küche Wehmut aufkommen lassen oder Aufbruchstimmung verbreiten.

Die Theaterzukunft ist kompakt und mobil, „Kultur auf Rädern“ heißt ganz einfach: Die Zuschauer laden die Nedelmänner ein, und die machen Programm in deren Wohnzimmer, im Garten oder auf der Terrasse. „Wenn wir anreisen, brauchen wir keinen Strom. Ton und, falls nötig, Licht bringen wir in einer Akku-Variante mit. Drei mal drei Meter Bühne sind ausreichend, zur Not kommen wir auch mit noch weniger aus“, sieht Oliver Nedelmann keinen großen Unterschied zwischen der bisherigen Spielstätte und den Wohnzimmern anderer Leute: „Im Allgemeinen werden wir mit einem kleinen Bartisch und einem Barhocker anreisen sowie einem Koffer oder einer Kiste. Hinstellen, Koffer öffnen, fertig!“

Möglich sind auch Engagements in Gaststätten, bei Festen, Weihnachtsfeiern, in Kindergärten oder Schulen.

„Kultur in der Küche“ ist eine Mischung aus dem bewährten Wohnzimmertheater und den anschließenden Küchenrunden. Die Theaterleute spielen Stücke für Erwachsene auch in der Küche ihres neuen Zuhauses. Maximal acht Zuschauer nehmen zwischen Herd und Kühlschrank Platz. Die einen trinken, die anderen spielen. Anschließend wird noch gemeinsam ein halbes Stündchen über Gott und die Welt gequatscht.

Friederike und Oliver Nedelmann hatten voriges Jahr angekündigt, dass im Sommer 2023 der Vorhang im Wohnzimmertheater fällt. Drei Jahre Corona haben zu viel Kraft und Publikum gekostet. Kontakt: Telefon 06074 4827616 (Michael Löw)