Als neue Stadtteile entstanden

Bahnhofstraße mit den Hofreiten Sterkel und Seib (Abriss Anfang der 70er Jahre). © Privat

Das Ende der 1960er Jahre, aber vor allem die 1970er bilden eine Zeit voller Umbrüche, auch Krisen und Veränderungen – im Großen wie im Kleinen. Auch im Straßenbild veränderte sich manches in unseren Dörfern, die ihre Einwohnerzahl von 1950 bis 1970 innerhalb von nur 20 Jahren mehr als verdoppelten. Ganz neue Stadtteile entstanden und mit ihnen ein Ausbau der Infrastruktur. Diesem Thema widmet der Heimat- und Geschichtsverein (HGV) seinen neuen Jahreskalender 2024.

Urberach – Verkaufsstart ist am Abend des Kerbsamstag (2. September) im „Knapp’schen Hof“. Der Preis liegt wie immer bei fünf Euro pro Exemplar. Danach besteht die Gelegenheit zum Erwerb am Kerbsonntag von 15 bis 18 Uhr im Töpfermuseum sowie im Weiteren in bewährter Weise über Mitglieder des Vorstandes: Winfried Hitzel (z 06074 881325), Gerdi Ziegler (96291), Herbert Sulzmann (50211) sowie Elke Donners (960664).

Dieburger Straße 1 mit dem Hof der Familie Julius Schrod (Abriss 1976). © HGV / p

Die Landwirtschaft hatte in den 60ern und 70ern die Ortszentren meist schon seit längerer Zeit verlassen und war in die Außenlagen gezogen. Manches Kleinod verschwand aus dem Straßenbild oder befand sich nun zwischen ganz neuen Gebäuden – im damaligen Verständnis mit modernem Anspruch. Nicht selten traf die Abrissbirne ganze Häuserzeilen. Zentrale Gebäude wie Rathäuser, Kirchen oder Schulen wurden neu- oder an- und umgebaut, um den gewachsenen Herausforderungen gerecht zu werden. In Urberach geschah dies alles in vielen Bereichen um einige Jahr früher als in Ober-Roden.

Der Ausbau von Straßen schuf Platz für eine zunehmende Motorisierung. Gleichzeitig gab es jedoch noch in nahezu jeder Nachbarschaft Handwerksbetriebe, Lebensmittelgeschäfte und Gasthäuser.

„Auch wenn wir heute architektonisch manch andere Entscheidung treffen würden: Jede Zeit sollte aus sich selbst, den damaligen Sehnsüchten und Zielen der Menschen heraus verstanden werden. Deshalb waren die Jahre um 1970 sicher eine Zeit des Umbruchs, aber auch des Aufbruchs“, bewertet der Heimat- und Geschichtsverein die damalige Entwicklung in einer Pressemeldung.

Ziel des Historischen Kalenders des Heimat- und Geschichtsvereins ist es, Momente dieser Zeit zu zeigen und über ihre Geschichte und Menschen zu berichten. bp