Rödermark: An der großen Glocke hängt’s

Teilen

Waldemar Gillich von der Glocken- und Kunstgießerei Rincker kommt jährlich einmal zur Kontrolle nach Ober-Roden. Manchmal ist aber auch – wie vor ein paar Tagen – schnelle Hilfe außer der Reihe nötig. © Ziesecke

Kirchenglocken sind oft viele hundert Kilo schwer und ziemlich hilflos ohne Anstoß von außen. Manchmal führen sie ein Eigenleben – nicht sie direkt, wohl aber über den Umweg Mechanik. Und der macht Pfarrern in Rödermark dann schon mal Sorgen.

Rödermark - In der evangelischen Kirchengemeinde Ober-Roden fiel es erst gar nicht auf, dass eine der drei Glocken nicht funktionierte, und als es schließlich auffiel, wusste niemand so recht, welche aus dem Trio eigentlich streikte. Für solche Fälle gibt’s den Nothelfer von außen, im Falle der evangelischen Kirchen in Rödermark die Glocken- und Kunstgießerei Rincker, die schon diese drei Glocken 1953 und ihre Vorgänger 1929 gegossen hat, und den seit sieben Jahren dort beschäftigten „Glockenwartungsmonteur“ Waldemar Gillich.

Melden die Gemeinden keine größeren Probleme, kommt er jährlich zur Wartung des Geläutes und seiner Technik. Was der Fachmann sofort herausfand: Es war die große Glocke, die ihren Geist aufgegeben hatte. Der Aufstieg in die Spitze des Turmes der Gustav-Adolf-Kirche ist mit 28 Metern nicht besonders hoch, aber im engsten oberen Stück durchaus auch tückisch – für den Monteur natürlich kein Problem.

Die Arbeitsschritte, um herauszufinden, was es genau ist, beherrscht er auch auf engstem Raum: Antriebskette lösen, Deckel des Motors abmontieren, Zugang zur Bremse ermöglichen, die das Läuten wohl blockiert. Nach dem Lösen der festgestellten Bremse läutet die Glocke zwar, wird aber, wenn das Geläut mechanisch abgestellt wird, nicht sofort gebremst, sondern läutet munter weiter.

Das hat Folgen für den Gottesdienst. Denn zwei Glocken stoppen sofort, wenn sie etwa nach dem Vaterunser von den diensthabenden Kirchenvorständen wenige Schritte vom Altar entfernt abgestellt werden. Die große allerdings reagiert darauf nicht und klingt langsam aus, was die Andacht stört.

Eine Reparatur kommt zum Leidwesen der Gemeinde nicht in Betracht. Ersatzteile für das Läutewerk der 1953 – also vor genau 70 Jahren – gespendeten Glocken gibt es nicht mehr. „Katholische Kirchen haben keine Bremsen in ihren Läutwerken, sie läuten automatisch immer aus“, erklärt Waldemar Gillich ein offenbar rein protestantisches Problem.

Nach einer guten halben Stunde steht das Untersuchungsergebnis des Glockendoktors fest. Der sogenannte Bremsluftmagnet, der die Bremse auf äußeres Lösen hin öffnet, ist defekt. Und wird nicht mehr produziert. Die einzige Möglichkeit, den Glocken wieder einen gemeinsamen Abschluss zu ermöglichen, ist deshalb die Installation einer elektronischen Steuerung für rund 1500 Euro.

„Natürlich wäre es sinnvoll, dann alle drei Glocken mit solcher Elektronik auszustatten, um kommenden Fehlerquellen vorzubeugen“, fasst Waldemar Gillich sein Ergebnis zusammen. Der in Kürze folgende Kostenvoranschlag wird dann im Kirchenvorstand diskutiert. Wenn die Umrüstung bei der momentanen angespannten Finanzlage der evangelischen Gemeinden derzeit nicht im Haushaltsplan machbar ist, wird die große Glocke eben weiterhin nach dem Abschalten noch ihr Eigenleben führen. Für manche Christen ist das eigentlich ein schöner Gedanke! (Christine Ziesecke)

Eine elektronische Schaltung wird zum neuen Herz der drei Ober-Röder Kirchenglocken. © Ziesecke

Nicht nur das Geläute im Blick: Am Schaltkasten erkennt der Fachmann, wo das Problem liegt. © Ziesecke