Rödermark: Auf dem Weg zu einer Gemeinde?

Von: Michael Löw

Die Verantwortlichen der evangelischen Kirchengemeinden suchten Wege aus der Krise: Wie fangen die Rödermärker Protestanten den Rückgang der Gemeindemitglieder und damit der Kirchensteuer auf? © privat

Nicht nur die katholische Kirche verliert Mitglieder und Steuereinnahmen. Auch die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) wird in vielfacher Hinsicht kleiner. Abhilfe soll das „Kirchengesetz zur Änderung des Regionalgesetzes zur Einführung von Nachbarschaftsräumen“ bringen. Das sperrige Wortkonstrukt war das zentrale Thema der zweiten gemeinsamen Kirchenvorstands-Klausurtagung in Gnadenthal in der Nähe von Camberg. 18 engagierte Protestanten aus Rödermark nahmen teil.

Rödermark - Der Urberacher Pfarrer Oliver Mattes stellte den mit „ekhn 2030“ bezeichneten Prozess der Konsolidierung vor. Grundlage der Diskussion ist besagtes Kirchengesetz. Sein Auftrag an die Verantwortlichen: mit anderen Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenzuarbeiten und prüfen, welche Form der regionalen Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der regionalen Verhältnisse dazu am besten geeignet ist.

Das Kirchengesetz ist die notwendige Reaktion auf den prognostizierten Mitgliederrückgang um rund 20 Prozent bis zum Jahr 2030. Das hat zur Folge, dass sich die Kirchensteuereinnahmen bis dahin um rund 140 Millionen Euro verringern. Sogenannte Nachbarschaftsräume mit 3 000 bis 6 000 Gemeindegliedern sollen gewährleisten, dass die Arbeit in regionalen Teams mit Pfarrerinnen und Pfarrern, Gemeindepädagoginnen und -pädagogen, Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern organisiert wird. Gebäude sollen gemeinsam genutzt und die Verwaltungsarbeit neu strukturiert werden.

Im ersten Schritt sollen Dekanatssynodalvorstände und Gemeinden bis Ende 2023 einen Plan erstellen, in dem jede Kirchengemeinde einem Nachbarschaftsraum zugeordnet ist. Darüber haben die Ober-Röder und Urberacher Kirchenvorstände zwei Tage intensiv diskutiert. Am Ende stand eineinstimmiges Votum: dem Dekanat den „Nachbarschaftsraum Rödermark“ vorzuschlagen.

Bis Ende 2026 soll geklärt werden, welche Organisationsform der Nachbarschaftsraum erhalten soll. Mögliche Modelle sind eine Arbeitsgemeinschaft, eine Gesamtkirchengemeinde und die Fusion zu einer Gemeinde.

Unter dem Leitwort „Gemeinsam gut durch den Winter“ beschlossen die Vorstände, die Gottesdienste und Andachten zu Weihnachten, Silvester und Neujahr sowie ab Januar Gottesdienste in den Gemeindehäusern im Wechsel zwischen Ober-Roden und Urberach. Außerdem legten sie Maßnahmen zum Energiesparen fest. Ein weiteres Thema der Klausur war die hohe Belastung sowohl der hauptamtlichen als auch der überdurchschnittlich engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiter. (Michael Löw)