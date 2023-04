Ausgezeichnete Sportler

MTV ehrt seine Asse

+ © ziesecke Auch Bürgermeister Jörg Rotter (rechts) freute sich mit den geehrten Aktiven aus dem Bereich der Leichtathletik, soweit sie am Sonntag bei der Sportlerehrung dabei waren – allen voran Boris Gleitsmann (Zweiter von rechts), Hessenmeister im Diskus. © ziesecke

Breitensport und Leistungssport laufen wieder, auch beim MTV Urberach, doch Corona ist noch lange nicht vorbei: Die derzeitige Zurückhaltung der Menschen zeigte sich auch wieder bei der Sportlerehrung des Vereins, die in bedeutend kleinerem Rahmen stattfand als in den Jahren zuvor

Urberach – Es ist besonders wichtig, die verlorenen Jahre wieder aufzuholen und die Menschen zurück ins Boot zu holen. Das betonte auch die Vorsitzende Renate Frank-Ulke bei der Begrüßung. Wie sinnvoll und zugleich vergnüglich gerade der Breitensport sein kann, bewies zum Einstieg die Fitness-Gruppe des Vereins, die unter der Leitung von Steffi Gleitsmann eine schwungvolle Kür aufs Parkett legte, bei der man schon beim Zuschauen staunte, wie beweglich die Truppe ist. Hier sind neue Mitglieder übrigens gerne gesehen.

+ Manuela Eder war erfolgreich bei der Europameisterschaft der Synchronschwimmer. © Ziesecke, Christine

Gemeinsam mit Vorstandsmitglied Sven Liebel moderierte anschließend Silke Thomas den Reigen der Geehrten. Bürgermeister Jörg Rotter überreichte die Pokale und Urkunden an die Besten der vielen Guten. Allen voran steht da auch in diesem Jahr wieder die Synchronschwimmerin Manuela Eder. Sie wurde Sechste bei den Europameisterschaften, was eine Urkunde und einen großen Pokal bei der Sportlerehrung bedeutete. Seit 30 Jahren Synchronschwimmerin in einer Abteilung, die bereits seit 50 Jahren besteht, verband sie damit auch gleich eine Bitte an den ehrenden Bürgermeister: Nur ausreichende Wasserzeiten für die Vereine im Badehaus garantieren den Fortbestand der Abteilung und damit auch gute Leistungen, von denen ja auch die Stadt profitiert. Rotter entgegnete darauf, dass die Stadtverwaltung sehr wohl darum wisse, dass die Coronazeit nicht einfach für die Vereine war und eine gewisse Zurückhaltung in der Bevölkerung zu spüren ist. „Doch der ganze Sozialkick und die Erhaltung der Anlagen kann nur funktionieren, wenn Menschen sich dafür engagieren!“

Auch mit guten Plätzen bei hessischen oder auch bei Kreis- und Gaumeisterschaften schafft man es beim MTV in die Reihe der Sieger. So etwa die Jugendlichen Emil und Anton Heß im Crosslauf oder auch Nina Wendt im Geräte-Vierkampf der Turnerinnen. Bei den Erwachsenen stachen vor allem Günter Gleitsmann mit Diskus und Kugel sowie Luca Matie mit dem Speer als Sieger bei den Südhessischen Meisterschaften, aber besonders Boris Gleitsmann als hessischer Meister im Diskuswurf heraus.

Unter den zahlreichen Wiederholungstätern bei der Erlangung des Sportabzeichens stand ein Mann ganz oben: Heini Reiß, Ehrenmitglied des Vereins und mittlerweile 88 Jahre alt, der zum 50. Mal dieses Abzeichen errang. Ebenfalls geehrt wurde Ute Eckenbach für das 15. Sportabzeichen.

Eine besondere Ehrung stand am Schluss der Veranstaltung in der MTV-Halle, ehe es zum gemütlichen Teil überging: Seit 50 Jahren MTV-Mitglied ist der heute 93-jährige Hans Nostadt, seit 45 Jahren Harald Löbig und seit 40 Jahren Elfriede Göckes, Christiane Hahn und Peter Schröder. „Es gibt darüber hinaus noch zahlreiche Mitglieder, die für sportliche Leistungen oder langjährige Mitgliedschaft zu ehren wären, doch wir freuen uns vor allem über jene, die tatsächlich hier vorne stehen!“ chz

