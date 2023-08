Rödermark: Autohaus Mieth schließt die Türen

Von: Michael Löw

An der Traminer Straße werden seit zwei Wochen keine Autos mehr verkauft. Ford hat seine Modellpalette so eingeschränkt, dass Familienunternehmen nicht mehr profitabel arbeiten können. © Sascha Eyssen

Das Ford-Autohaus Mieth in Rödermark-Urberach ist nach 77 Jahren Geschichte. „Ja, wir haben zum 31. Juli geschlossen“, bestätigte Geschäftsführerin Claudia Mieth auf Anfrage.

Rödermark- Der Ausstellungsraum ist so gut wie leer, am Schaufenster der Tankstelle steht „Räumungsverkauf“. Der wichtigste Grund: Ford, ein US-Unternehmen mit Deutschlandsitz in Köln, hat die Produktion von Fiesta, Focus, Mondeo, S-Max und Galaxy eingestellt.

Ford setzt auf immer größere Autos

Mit diesen Modellen hat der alteingesessene Urberacher Händler sein Geld verdient. Ford setzt dagegen auf (Mini)-SUVs wie den Kuga oder den Puma und den Transit, einen Transporter. Die Produktpalette wird immer stärker auf den amerikanischen Markt mit großen SUVs und noch größeren Pickups abgestimmt.

„Wir hören im Guten auf“, betont Claudia Mieth in einer Stellungnahme. Die beiden Geschäftsführer – Rainer Mieth und Claudia Mieth – zahlen allen 19 Mitarbeitern deshalb auch eine Abfindung als Dank für oft jahrzehntelange Treue zum Unternehmen.

Die Schließung des Urberacher Autohauses ist kein Einzelfall. Alle Ford-Händler haben die Kündigung erhalten. Der US-Konzern, so Claudia Mieth, will sein Händlernetz reduzieren – was auch andere Hersteller tun.

Tankstelle noch bis Ende September offen

Die Tankstelle verkauft noch bis Ende September Benzin und Diesel, dann ist auch hier Schluss. Claudia und Rainer Mieth lassen das verbleibende Inventar über die Firma Rockmann-Industrieauktion online versteigern. Für das große Gelände am südlichen Urberacher Ortsausgang gibt’s noch keine konkreten Pläne. (Michael Löw)