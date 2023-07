Rödermark: Backwerk statt Blusen

Von: Michael Löw

Noch prangt der Schriftzug Modehaus Schwarzkopf an der Fassade. Doch in der Weller-Filiale wird schon seit einigen Wochen Brot und anderes Backwerk verkauft. Im hinteren Teil des Grundstücks sind die Männer vom Bau noch eine Weile beschäftigt. © Löw

Leere Geschäfte und zugeklebte Schaufenster sind entlang der Hauptstraße von Rödermark-Urberach vergleichsweise selten. Und der prominenteste Leerstand an der Ortsdurchfahrt ist seit ein paar Wochen keiner mehr.

Rödermark - Ins Ende 2017 geschlossene Modehaus Schwarzkopf ist wieder geschäftliches Leben eingekehrt – wenn auch aus einer ganz anderen Branche. Aus zwei mach eins und belebe ein wichtiges Gebäude im Ortskern. Diese Devise gilt für die jüngste Filiale der Bäckerei Weller: Ende Mai eröffnete das Unternehmen aus Dreieich im Erdgeschoss einen Backwarenladen mit Café. Geschlossen wurden gleichzeitig die Dependancen an den Ortsrändern: die im Netto-Markt und die an der Traminer Straße.

„Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Diese Immobilie ist sehr wichtig für den Urberacher Ortskern“, sagte Bürgermeister Rotter, der in den Verkauf des traditionsreichen Gebäudes an den Investor Christian Früchtenicht vom Anfang an beratend eingebunden war. Früchtenicht hat den vorderen Teil der Geschäftsräume entkernt und neugestaltet. Den hinteren Teil des großen Gebäudes ließ er abreißen. Dort entstehen Eigentumswohnungen.

Früchtenicht versteht sich selbst als „Immobilienentwickler mit lokalem Fokus“. Für das Projekt hat er zusammen mit seinem Bruder Timm und Janek Riedl eine eigene Gesellschaft gegründet, die inklusive Kaufpreis rund fünf Millionen Euro investiert. Keine Kleinigkeit angesichts einer Jahresbauleistung des Gesamtunternehmens von 35 bis 40 Millionen Euro.

Architekt Michael Riegelbeck hat anstelle des Anbaus ein Stadthaus mit zwei Vollgeschossen und einem zurückgesetzten Staffelgeschoss vorgesehen, dessen Höhe die der bisherigen Bebauung nicht übersteigt. 13 Wohneinheiten mit Wohnflächen zwischen 70 und 100 Quadratmetern können darin geschaffen werden. Darunter wird eine Tiefgarage mit 16 Stellplätzen ausgebaggert, neun weitere Parkplätze finden vor dem Haus Platz. Der Neubau soll ein begrüntes Dach erhalten. Das Energiekonzept sieht den Einsatz einer Wärmepumpe und eine Photovoltaik-Anlage vor.

Während hinten noch am Bau gearbeitet wird, verkaufen die Wellers schon seit Wochen Backwaren. Mit ihrem Vermieter sind Weller senior und junior sehr zufrieden. „Er ist Kunde von uns. Da fiel ihm die Entscheidung nicht schwer, uns die Räumlichkeiten zu überlassen“, berichtete Hartmut Weller. „Es lief alles sehr fair. Und das Café mit seinen rund 40 Plätzen ist richtig schön geworden.“

Das Unternehmen der beiden Bäckermeister hat seinen Hauptsitz in Sprendlingen. „Wir haben aber auch in Urberach einen anständigen Ofen und können eine ganze Menge hier backen. Morgens wird der Teig gebracht, und dann übernehmen Ute Seibert und ihr Team von sechs festangestellten Verkäuferinnen und sechs Aushilfen“, erläuterte Matthias Weller das Prozedere.

Fachkompetenz, Qualität, regionale Orientierung – so hat sich die Bäckerei Weller in den vergangenen Jahren einen Namen in der Region gemacht. Neben Brot, Brötchen und Hefekuchen umfasst das Angebot auch eine große Auswahl an Sahnetorten und -schnitten. Außerdem gibt es Snacks, belegte Brötchen und Brote, allerlei gesunde Sachen. „Und einen guten Kaffee bekommt man natürlich bei uns auch!“ (Michael Löw)

Glückwünsche: Bürgermeister Jörg Rotter und Wirtschaftsförderer Till Andrießen kamen vorbei, um Hartmut Weller und seinem Sohn Matthias zur Eröffnung der 24. Filiale zu gratulieren. Blumen hatten sie für Filialleiterin Ute Steiger mitgebracht. © Stadt Rödermark