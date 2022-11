Bei Sauberkeit noch Luft nach oben

Rödermark – Rund um die Bahnhöfe und Schulen, in Parks und an Landstraßen könnte es ruhig sauberer sein. Das ist das Ergebnis einer Befragung von Bürgern durch die Kommunalen Betriebe (KBR).

Beim Kampf gegen wilden Müll stehen die Zeichen in Rödermark nach wie vor auf Offensive. Die Sauberkeits- und Nachhaltigkeitskampagne, die mit einem Aktionstag rund ums Badehaus eingeläutet worden war, hat in den zurückliegenden Wochen kräftig Fahrt aufgenommen. Dabei wird auf Bürgerwünsche nicht nur Rücksicht genommen, sondern das, was die Bevölkerung als Maßnahmenbündel vor Augen hat und als vordringlich empfindet, wird zuerst abgearbeitet.

Mehr Abfallkörbe in moderner Aufmachung, häufigere Müllsammel-Aktionen, stärkere Ansprachen und Appelle seitens der Stadtverwal-tung, zugleich aber auch mehr Kontrolldruck, Strafandrohung und konsequente Ahndung von Delikten im Bereich Umweltfrevel: Just diese Forderungen wurden bei der Befragung jetzt am häufigsten genannt.

Die Auswertung der Fragebögen, die an Besucher einer Info-Veranstaltung verteilt worden waren, zeigt ein klares Meinungsbild. Es gab durchweg gute Schulnoten der KBR: 1 und 2 auf breiter Front. Doch bei der Frage, wie denn die Gesamtbewertung beim Stichwort „Sauberkeit in Rödermark“ ausfalle, wurde mit großem Abstand mehrheitlich die Note 3 vergeben. Für die Stadtverwaltung ist das einer Pressemitteilung zufolge „ein deutlicher Fingerzeig: „Befriedigend“ bedeutet eben auch „verbesserungswürdig“ und signalisiert Luft nach oben“.

Insbesondere rund um die Bahnhöfe sowie in Parkanlagen, im Umfeld der Schulen und an Landstraßen, vorrangig links und rechts vom Rödermarkring, gebe es verstärkt Handlungsbedarf. Dort sei es oft zu schmutzig. Mehr müsse getan werden, um den Dreiklang von Reinigung, Kontrolle und Sanktion effektiver zur Geltung zu bringen, befand das Gros derjenigen, die sich ein paar Minuten Zeit für das Ausfüllen der Interview-Zettel genommen hatten.

Erste Maßnahme: 300 neue, Abfallbehälter wurden angeschafft. Sie stehen an Haltestellen, Plätzen... Gehandelt wird der Mitteilung zufolge auch im Hinblick auf die „Müll-Hotspots“ in der Stadt. „Mit neuem Personal und neuen Fahrzeugen durchkämmen die KBR diese Bereiche fortan intensiv.“

Neu ist auch der Vorsatz, mehr Aufklärungsarbeit rund um das Stichwort „Sauberkeit“ in den Schulen leisten zu wollen. Ehrenamtliches Engagement soll eingebunden werden, wenn es darum geht, entsprechende Botschaften zu transportieren.

Die Umweltfreunde Rödermark, die mit ihren monatlichen Müllsammelaktionen einen markanten Beitrag in Sachen „gepflegtes Stadtbild“ leisten, sind in die Planungen und Aktivitäten eingebunden.

Gebündelt und koordiniert wird das Gesamtpaket von einem Arbeitskreis, der sich bisher dreimal getroffen hat, um insgesamt elf Projekte auf der Reinigungs- und Nachhaltigkeitsschiene anzuschieben. Dabei spielt auch das Thema „Mehrweg- statt Wegwerf-Geschirr“ eine wichtige Rolle, sei es bei städtischen Veranstaltungen oder Vereinsaktionen.

Bürgermeister Jörg Rotter ist zufrieden mit all dem, was 2022 auf den Weg gebracht wurde und wird. Wichtig aus seiner Sicht: Die Parole „Wir nehmen die Bürger mit“ sei keine hohle Floskel, sondern ein klares, ernsthaftes Bekenntnis. Die Befragung habe dies beispielhaft deutlich gemacht. Den Menschen zuhören, Problembereiche erkennen - und gezielt handeln: An diesem Maßstab orientiere sich die Kampagne. Deren Anspruch definiert Rotter wie folgt: „Es ist das Ziel aller Akteure, die Stadtgesellschaft noch stärker für das Thema zu sensibilisieren und der Wegwerfmentalität entgegenzuwirken.“ bp

