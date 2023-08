Beitrag zur Gedenkkultur

Von: Bernhard Pelka

Teilen

Thomas Mörsdorf, Herbert Schneider und Winfried Hitzel (von links) freuen sich über das gute Ergebnis des Projekts am Friedhof. © pelka

Die Weltkriegsopfer sind nicht vergessen. Schautafeln erinnern an sie auf dem Friedhof.

Ober-Roden – Ein Bombenvolltreffer im Haus Borngasse 25 (heute Rathausstraße) löschte in Ober-Roden kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs gleich drei Menschenleben auf einmal aus. Georg Johann Beckmann, Katharina Weber und Hausbesitzer Willi Schlee starben am 18. März 1945 in den Trümmern. An solche und andere Kriegsschicksale erinnern seit 1993 etwa 300 Fotos in vier Schaukästen an der Wand der Friedhofshalle. Sie zeigen Porträts der Kriegsopfer von 1939 bis 1945, darunter Gefallene, Vermisste und Bombenopfer (auch unter Heimatvertriebenen).

Mit den Jahren hatten die Fotos arg gelitten. Sie waren vergilbt, Ränder wellten sich, Fotomaterial war abgeplatzt. Der Heimat- und Geschichtsverein nahm sich der Erinnerungsstücke an und frischte die Sammlung mit finanzieller Hilfe der Stadt auf. Nach zwei Jahren akribischer Arbeit ist das aufwendige Projekt inzwischen beendet. Gestern schauten sich Winfried Hitzel und Herbert Schneider vom Heimat- und Geschichtsverein (HGV) und Thomas Mörsdorf, der Leiter des städtischen Fachbereichs Kultur, Heimat und Europa, das gute Ergebnis an.

Zwei der etwa 300 Gefallenenbilder. © Pelka, Bernhard

Herbert Schneider ist Grafiker von Beruf. Er fotografierte die Bildchen geduldig Stück für Stück ab, besserte digital nach (mehr Schärfe und Kontrast, ein bisschen retuschieren) und druckte sie auf 120 Mal 84 Zentimeter große Kunststoffplatten. Hinter den Scheiben der Schaukästen kleben jetzt also nicht mehr einzelne Papierfotos, die wieder leicht hätten Schaden nehmen können, sondern die professionell bedruckten Kunststoffplatten von drei Millimeter Stärke.

Zum Team der fleißigen Ehrenamtler des HGV gehört Projekt-Pate Winfried Hitzel. Er machte sich die Mühe und recherchierte bei Hinterbliebenen, ob sie noch bessere Fotos für die Schaukästen hätten als die bisherigen. Bei der detektivischen Suche nach qualitativ hochwertigeren Aufnahmen half überdies unsere Zeitung mit einem überregionalen Aufruf. „Ich habe deshalb sogar bis aus Langen Fotos bekommen“, freut sich Vorstandsmitglied Hitzel.

Thomas Mörsdorf würdigte die Arbeit des HGV als wichtigen Beitrag zur „Kultur des Gedenkens in Rödermark“. Die Schaukästen an der Friedhofshallenwand seien „ein würdiger Ort, um an die Vergangenheit zu denken und für die Zukunft zu mahnen“.

Die Gedenkstätte auf dem Friedhof hatte einst Adam Reisert vom Geschichtsverein gemeinsam mit dem damaligen Ersten Stadtrat Maurer sowie Kultur- und Sportamtsleiter Wolfgang Hitzel in den frühen Neunziger Jahren initiiert. Die passbildgroßen Bildchen waren aus zuvor gesammelten Fotografien, Postkarten und Sterbebildern von einem Rödermärker Fotostudio reproduziert worden. Im November 1993 waren die Kästen am Volkstrauertag enthüllt worden.