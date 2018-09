„Blitzer“ an B486 kontrolliert Lkw-Maut

Rödermark - Der Mautbetreiber Toll Collect hat am Freitag an der B486 eine solche Kontrollsäule aufgebaut.

Sie steht zwischen Offenthal und Urberach auf Rödermärker Gebiet und erfasst Lastwagen und Gespanne mit einem Gesamtgewicht ab 7,5 Tonnen. Diese Fahrzeuge müssen nämlich seit Juli auf allen Bundesstraßen Maut bezahlen. Rund 600 dieser blauen Säulen prüfen, ob vorbeifahrende Lastwagen mautpflichtig sind und die Gebühr von den Spediteuren auch ordnungsgemäß bezahlt wird. „Kontrollsäulen überprüfen ausschließlich die Einhaltung der Mautpflicht und sind keine Geschwindigkeitsblitzer“, schreibt Toll Collect in einer Pressemitteilung. Denn kaum stand der stählerne Kontrolleur am Straßenrand, geisterten schon Warnungen vor einer angeblichen Radarfalle durch Facebook & Co. (lö)