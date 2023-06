Rödermark: Bohren am „Hengstzahn“

Bitte recht weit aufmachen: Vor der Behandlung werden die Pferde ruhig gestellt und mit einer gepolsterten Halterung an der Boxentür fixiert. © -

Der Zahnarzt war im Stall der Pferdefreunde in Rödermark-Urberach. Und wie beim Menschen gilt: Nur ein entspannter Patient ist ein guter Patient.

Urberach – Diese Bohrer, Haken, Greifer und Zangen möchte unsereins nicht am Gebiss haben. Zahnarztinstrumente erinnern Zartbesaitete schon im Normalformat an das Werkzeug eines Folterknechts. Aber in Heimwerkergröße? Wer jedoch große Patienten behandelt, braucht großes Gerät – so wie der Pferdezahnarzt, der Visite auf dem Reiterhof der Familie Geis machte. Dort stehen die Tiere der Urberacher Pferdefreunde.

Der Veterinär vom „Tierärztlichen Kompetenzzentrum der Pferdeklinik Großwallstadt“ kommt aus zwei Gründen in die Römerstraße: entweder zur jährlichen Routineuntersuchung oder aber bei akutem Bedarf. Er wird in den Stall gerufen, wenn auffällt, dass ein Pferd weniger frisst oder normal frisst und dennoch abnimmt. Dann ist seine Futterverwertung nicht normal.

Alte Pferde bekommen zumeist „Mash“, eine Art Müsli, aber bei jüngeren wird der Fachmann konsultiert – besagter Pferdezahnarzt. Die Pferdebesitzer schließen sich in kleinen Gruppen zusammen und bestellen den Zahnarzt aufs Gelände.

Die stellvertretende Vorsitzende der Pferdefreunde, Nadine Rutow, beschreibt den Ablauf einer solchen Behandlung: „Früher war das ziemlich rustikal, und die Pferde wurden schonungsloser behandelt. Heute ist das ganz anders: Die Tiere werden komplett sediert, also in einen Dämmerzustand versetzt. Sie können dann noch aus eigener Kraft stehen, aber ihre Schmerzempfindlichkeit ist bedeutend reduziert.“

Davor werden Herz und Kreislauf überprüft, und das Maul wird ausgespült, um Reste von Heu oder Frischfutter zu entfernen. Dann werden sie an einer Halterung, die an der Schiebetür der Boxen befestigt wird, fixiert. Eine Maulsperre sorgt dafür, dass der Zahnarzt alle Ecken erreicht.

Dann werden die Zähne vorne geschnitten und hinten geraspelt. „Spätestens dabei sind die Kinder immer ganz nah dabei – denn wann kann man einem Pferd schon mal ins Maul schauen?“, erzählt Nadine Rutow. Und die Kinder staunen nicht schlecht, denn schon die sichtbaren Teile der Zähne wirken riesig groß. Mit der Wurzel sind’s fünf bis sieben Zentimeter.

Da Pferdezähne recht schnell wachsen, müssen vor allem die Schneidezähne einmal jährlich bearbeitet werden. Sie werden mit einer Flex geschliffen und abgerundet. Bei den Backenzähnen bleiben die Außenkanten höher als das Innere; zudem werden die „Hengstzähne“ (sie ähneln den Eckzähnen beim Menschen) begradigt.

Zu dieser Basisbehandlung kommen natürlich die Besonderheiten: Mal ist ein Zahn gebrochen, mal muss einer gezogen werden. Ist der Zahnarzt mit seiner Arbeit fertig, kann das noch immer recht wackelige Pferd mit seinen rund 550 Kilogramm vorn am Halfter und hinten am Schweif zurück in seine Box dirigiert werden. Sehr benommene Patienten bleiben noch eine Weile unter Aufsicht vor der Behandlungsbox stehen.

Wir Menschen scheuen ja oft den Gang zum Zahnarzt. Obwohl wir ihn willentlich machen, haben wir Angst davor. Scheut ein Pferd denn nicht schon beim Anblick der Vorbereitungen? „Die Tiere riechen den Braten natürlich schon und denken sich wohl ‚Muss das denn sein?’ Aber sie sind nicht störrisch oder so“, weiß Nadine Rutow. Der Grund: Die Pferde sind ja sehr entspannt, weil sie auf dem Hof nicht alleine oder in Kleingruppen stehen, sondern mit bis zu 40 Artgenossen in einer Herde gehalten werden. „Das ist wie im Wilden Westen“, freut sich die erfahrene Reiterin über die guten Bedingungen auf dem Geis’schen Hof.

Die Besitzer der Pferde sind Privatpatienten und bekommen Rechnungen für diesen Service. Etwa 300 Euro kostet der Routinecheck. Hat ein Pferd keine spürbaren Probleme, bleibt’s eine einmalige Ausgabe im Jahr. Die steht für die Urberacher Reiterinnen außer Frage: „Dieser Tierarzt ist vielleicht etwas teurer als andere, aber dafür steht eine Tierklinik hinter ihm. Das ist uns das Wohl unserer Pferde wert.“ (Christine Ziesecke)

Bis zu sieben Zentimeter wird ein Zahn groß. © -