Karsten Falk will als unabhängiger Kandidat Bürgermeister werden

Bürgermeisterkandidat Dr. Karsten Falk blättert lieber im Lexikon als im Parteibuch. Er ist parteilos und will das auch bleiben, betonte er gestern bei seiner Vorstellung im Bücherturm. Falk ging gegenüber - in der Trinkbornschule - zur Schule und wohnte bis 2009 in Ober-Roden.

© Löw