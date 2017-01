Rödermark wählt den Rathauschef: Die Kandidaten im Video

Rödermark - In Rödermark entscheiden die Bürger am 5. Februar über ihren Bürgermeister. Im Video stellen sich die vier Kandidaten in aller Kürze vor. Ihren Favoriten können Sie schon jetzt in unserer Umfrage bestimmen.

Der 2005 erstmals zum Verwaltungschef gewählte Grünen-Politiker Roland Kern (69) tritt nach zwei Amtszeiten noch einmal an, weil der ursprüngliche AL-Kandidat Karl Schäfer Ende Oktober überraschend verzichtet hatte. Auch Herausforderer Carsten Helfmann (43, CDU) ist ein Nachrücker: Der Eppertshäuser Bürgermeister wurde nominiert, nachdem Erster Stadtrat Jörg Rotter mit Rücksicht auf seine Gesundheit seine Kandidatur zurückgezogen hatte. Sollte sich Helfmann durchsetzen, müsste sich die Gemeinde im Kreis Darmstadt-Dieburg noch in diesem Jahr einen neuen Bürgermeister suchen. Die SPD schickt Pastor und Unternehmer („Rent a Pastor“) Samuel Diekmann (35) ins Rennen. FDP-Kandidat ist Tobias Kruger (37), Geschäftsführer der liberalen Kreistagsfraktion.

