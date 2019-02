Steinerner Beitrag zur Lebensqualität

Waldacker – Der Bürgertreff an der Goethestraße platzt aus allen Nähten. Die Kommunalen Betriebe als Hausherr denken deshalb über eine Erweiterung nach. Zunächst sind 15.000 Euro als Planungskosten für eine Aufstockung des Gebäudes in den Haushalt 2019 eingestellt worden.

„Die Statik gibt das her“, ist Erster Stadtrat Jörg Rotter zuversichtlich. Theoretisch ist ein Zugewinn von maximal 283 Quadratmeter Fläche möglich.

Mit dem aktuellen Generationswechsel in Waldacker ändert sich auch das Programm im Bürgertreff. Mit einer Reihe von neuen und bewährten Angeboten wird das Profil des Treffs als Quartierszentrum für alle Bürger, als Beratungs- und Informationsstelle in diesem Jahr weiter geschärft. „Ziel ist es, generationsübergreifende und interkulturelle Begegnungen und Aktivitäten zu ermöglichen und die Quartiersarbeit zu unterstützen“, kündigt Rotter an.

2018 hat sich an der Goethestraße einiges getan. Die Waldkita „Waldmeister“, die schon seit dem 1. August 2017 Räume belegt, ist jetzt dort endgültig angekommen. Erweitert wurde das Spektrum an Angeboten für alle Generationen. An jedem Wochentag finden Veranstaltungen statt. In Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) werden seit vielen Jahren von Montag bis Donnerstag Kurse in Mal- und Experimentiertechnik, Englisch, Italienisch und Chinesisch für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. Das VHS-Programm im Bürgertreff wird durch Workshops und Vorträge ergänzt.

Neu sind ein offener Babytreff alle zwei Wochen montags morgens und ein offener Krabbeltreff jeden Montagnachmittag. Ebenfalls neu ist ein generationsübergreifendes Mittagessen mit den Waldmeistern am ersten und dritten Montag im Monat. Dienstags wird im Bürgertreff für Bewegung gesorgt, wenn sich die Gymnastikgruppen von Seniorinnen treffen. Nachmittags kommen die Damen der Rommé-Gruppe zusammen. An jedem ersten Dienstagabend im Monat trifft sich die Quartiersgruppe Waldacker. Mittwochs nachmittags bieten Mitglieder der Quartiersgruppe einen PC-Hilfekurs für Senioren an. Tai Chi steht mittwochs und donnerstags an. Zu einem offenen Café-Treff lädt am zweiten Freitag im Monat die Sprach- und Elternlotsin Najieh Nouruzi ein. Ein interkulturelles Frühstück bietet sie im ersten Halbjahr am 29. März und am 31. Mai an. Die Wanderküche der Eltern- und Sprachlotsinnen und des Vereins „Alle für Alle“ kommt am 21. Juni in den Bürgertreff.

In der im Oktober 2017 mit der Kita Amselstraße gestarteten Kinderdisco legt DJ Maurice wieder seine Scheiben für die Kids auf: in der ersten Jahreshälfte am 15. Februar und am 24. Mai. „Kino für Kids ab fünf Jahren“ heißt es am 15. März und am 14. Juni. Der öffentliche Bücherschrank im Flur lädt während der Öffnungszeiten zum Schmökern und Büchertauschen ein.

Zu ihren monatlichen Gruppentreffen findet sich die Selbsthilfegruppe „Mosaiksteine“ der MS-Kranken an jedem letzten Mittwochabend ein. Spielen, Singen, Basteln und Spaßhaben lautet das Motto der Mutter-Vater-Kind-Spielgruppe – Eltern und deren Kleinkinder kommen dazu donnerstags nachmittags im Spielekeller des Bürgertreffs zusammen. Am Donnerstagabend treffen sich Jugendliche und Erwachsene der Schachspielgemeinschaft Eppertshausen-Rödermark.

Das Beratungsangebot umfasst offene Sprechstunden für alle Belange aus dem Quartier dienstags und freitags bei Quartiersmanagerin Andrea Sobanski sowie eine Sozial- und Seniorenberatung der Sozialen Dienste der Stadt jeden zweiten Montag. Das nächste Mal steht Malvina Schunk den Menschen in Waldacker am Montag, 18. Februar, von 9 bis 12.30 Uhr zur Seite. (bp)