Bundespräsident ehrt Musikverein aus Ober-Roden

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in Bad Homburg dem Verein die Pro-Musica-Plakette für Instrumentalmusiker überreicht.

Bad Homburg/Ober-Roden - Auszeichnung für den Musikverein Victoria 08 aus Ober-Roden: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in Bad Homburg dem Verein die Pro-Musica-Plakette für Instrumentalmusiker überreicht.

Zwei hessische Musikvereine haben aus Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine hohe Auszeichnung erhalten. Der Musikverein Victoria 08 aus Ober-Roden bekam am Sonntag in Bad Homburg die Pro-Musica-Plakette für Instrumentalmusiker und der 1918 gegründete Winkeler Frauenchor aus Winkel im Rheingau die Zelter-Plakette für mindestens 100 Jahre Chormusik. Nach Angaben des hessischen Kulturministeriums handelt es sich um die höchsten Auszeichnungen für Musikvereine.

In seiner Rede würdigte Steinmeier den verbindenden Charakter von Musik: "Wenn ein Stück Musik nach langen Proben gelingt, dann stellt sich dieses Gefühl von Einheit wohl ein, das Empfinden, teilzuhaben an einer sinnvollen Ordnung, an Gemeinschaft."

Seit Freitag hatten bei den Tagen der Chor- und Orchestermusik mehr als 1000 Hobbymusiker in Konzerten, Projekten und einem Gottesdienst ihr Können unter Beweis gestellt. Es gab Auftritte von Chören, Symphonieorchestern, Jazz-Formationen und Instrumental-Gruppen. Höhepunkt war die "Nacht der Musik" am Samstagabend. Dabei präsentierten die Ensembles bei freiem Eintritt an elf Spielorten der Taunusstadt mehr als 40 Kurz-Konzerte.

Bilder: Pinocchio-Märchen in Ober-Roden Zur Fotostrecke

Die Tage der Chor- und Orchestermusik werden jährlich von den beiden Dachverbänden der Chöre und Orchester in Deutschland veranstaltet. "Für viele Menschen in unserem Land gehören die Musik, der Gesang im Verein oder das gemeinsame Musizieren im Orchester zum Leben dazu: Allein in den hessischen Sängerbünden und Musikvereinen greifen weit über 100.000 aktive Mitglieder regelmäßig zum Notenblatt", erklärte Hessens Kulturminister Boris Rhein (CDU).