Rödermark: „Da war keine einzige verirrte Rakete dabei“

Von: Michael Löw

Länger als ein Männerfuß sind die Brandnarben auf dem Kunstrasenplatz der TS. © -

Brandlöcher, Schmauchflecken, Böller- und Raketenreste: Der Kunstrasen der Turnerschaft in Rödermark-Ober-Roden war in der Silvesternacht Ziel einer Feuerwerksattacke. Vorsitzender Peter Hubert und Norbert Eyßen, der Leiter der Fußballabteilung, sind sich sicher: „Da war keine einzige verirrte Rakete dabei.“ Böller und Leuchtfeuer wurden gezielt von Außen durch den Zaun auf den Sportplatz geworfen und abgefackelt.

Rödermark - TS-Cheftrainer Bastian Neumann hatte die Sauerei wegen der Winterpause erst mit ein paar Tagen Verspätung entdeckte, als er seine Hunde ausführte. Mit einem Video, in die Vorstands-Whatsapp-Gruppe gestellt, teilte er seinen gewaltigen Frust mit der Vereinsspitze. Und der war auch gestern noch gewaltig groß. Die größten Schäden meldet die TS von der Sportplatz-Ecke Richtung Seligenstädter Straße. Vom Behelfsparkplatz dort könnten die Ballermänner ihr Feuerwerk gezündet haben. Gestern hat der TS-Vorstand Anzeige bei der Polizei erstattet. Er hat zwar erste Hinweise auf eine Gruppe junger Leute. Aber die sind nicht konkret genug. Am Montag steht die turnusmäßige Sitzung des Hauptvorstandes an. Dann will die TS beraten, ob sie eine Belohnung für Hinweise auf die Täter aussetzt. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Das könnten nur Spezialisten der Herstellerfirma aus Bayern. Doch die hat noch Betriebsferien.

Peter Hubert zieht sogar Parallelen zu den Silvesterkrawallen in Berlin: „Nicht nur in den Metropolen, auch in Rödermark fehlen augenscheinlich manchen Zeitgenossen mittlerweile jegliche Werte; nicht zuletzt jeglicher Grundrespekt vor fremdem Eigentum.“

Der Kunstrasenplatz östlich des Hauptspielfeldes ist der ganze Stolz von Ober-Rodens ältestem Sportverein. 2009 wurde er nach viel Eigeninitiative in Betrieb genommen. Bei der turnusmäßigen Grundreinigung im Sommer 2022 hat der Hersteller dem Gewerk auch nach 13 Jahren Dauerbetrieb einen sehr guten Zustand bescheinigt.

Hinweise auf die Täter nimmt auch der TS-Vorsitzende Peter Hubert entgegen: Telefon 0151 27245605. (Michael Löw)