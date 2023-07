Rödermark: Demenzhelfer und Kuscheltiere

So stellt man sich glückliche Hühner vor: viel Platz und Sand zum Scharren und Picken. Ihre Besitzer sind sicher, dass die Eier viel, viel besser schmecken als die aus dem Supermarkt. © Ziesecke

Hühner sind trendy. In Rödermark liefern sie nicht nur Eier, sondern beruhigen die Nerven ihrer Besitzer und wecken bei alten Menschen Erinnerungen.

Rödermark – Hühner sind die neuen Katzen! Diese These der Autorin Astrid Drapela klingt erst etwas unglaubwürdig, doch bei genauerem Hinschauen finden sich da durchaus Beweise. Auch immer mehr Rödermärker sind fasziniert vom gackernden Federvieh und halten einige Tiere. Das passt zum Trend von Nachhaltigkeit und Selbstversorgung.

Hühner werden zu geliebten Haustieren. Ihre Halter und Halterinnen bemühen sich, Hennen und Hahn zu verstehen und eine intensive Bindung aufzubauen, was Menschen, die nicht vom Land stammen, oft schwer verständlich zu machen ist.

Sucht man Hühner in Rödermark, liegt erst einmal der Geflügelzuchtverein Urberach nahe. Mario Luther und seine Frau Monika haben hier ein richtiges Ausflugsziel geschaffen. Sie können zu Recht stolz sein: Alle Parzellen auf dem Gelände in der Römerstraße sind belegt, und in Zeiten von Geflügelpest und Corona ist die Zahl der Mitglieder sogar gewachsen. „Die Züchter konnten hier mit Abstand und im Freien arbeiten; das hat viele neu motiviert!“ Von den Aktiven, deren Hühner und Tauben auf dem weiträumigen Areal ihr Reich haben, wird das Gelände zu Ausstellungen besonders herausgeputzt: Die nächste ist Anfang Dezember unter dem liebevollen Titel „Hab mein Federkleid für dich geputzt“.

Auch Christiane Lotz, einzige Frau zwischen zehn Männern und selbst ein bisschen „verrücktes Huhn“, hat ihre fünf Hühner mittlerweile hierher verlegt und sich gleich selbst noch im Verein eingebracht: mit viel Mitarbeit, aber auch mit ihrem neuesten Buch „Keltische Märchen aus der Rödermark“. Da spielt ein mysteriöser Hahn die Hauptrolle.

„Wir sind aber ein Zuchtverein und kein Hühner-Halte-Verein; also züchten wir!“, sagt sie. Drum gibt’s ganz neu und von der Stadt gefördert einen Inkubator, erste Heimat für viele kleine Küken.

Ebenfalls in Urberach, im Hallhüttenweg, liegt das Hühnerparadies von Familie Walter. Gertrud (das Leithuhn), Bella Donna, Jean, Gretchen, Uschi und das „Genderhuhn“ Betty (das keine Eier legt, aber sich mit leichtem Krähen und einem Kammansatz Richtung Hahn entwickelt) haben wirklich ein tolles Leben. Sie werden von den Nachbarn akzeptiert, von der Familie geliebt, mit frischen oder getrockneten Mehlwürmern und auch mal mit Nudeln verwöhnt und täglich ausgemistet. Hier möchte man Huhn sein. Oder in einem der Liegestühle aus erhobener Warte einfach nur dem Federvieh zuschauen, das ganz viel Freilauf mit Sand und Pflanzeninseln hat.

Läuft man über den Oberwiesenweg Richtung Ober-Roden, kommt man unweigerlich an den Frank’schen Hühnern vorbei. Gemeinsam mit vier Ziegen sind sie der Hingucker nicht nur für Kinder. „Das ist ein wichtiges Zusammenleben; so können wir unsere Hühner unbewacht lassen“, sagt ihre Besitzerin. Die Ziegen sind für Raubvögel, die aus der Luft angreifen wollen, zu groß; also machen sie die Flatter. „Und das ist gut. Ziegen und Hühner leben bei uns immer schon in Frieden zusammen.“

Größer ist ihre Sorge, dass Spaziergänger die Tiere füttern – was durch ein Schild ausdrücklich verboten wird. Denn gierig sind sie allemal. „Einmal hab ich übrig gebliebene Spiralnudeln mitgebracht. Die waren in Nullkommanix aufgegessen und am nächsten Tag standen alle schon am Tor, als ich zum Füttern kam! Seither bekommen sie von mir jeden Tag eine große Tüte Nudeln gekocht, neben dem normalen Futter“, gesteht Hühnerfreundin Frank verschmitzt. Und dass sie oft einfach zuschaut, beruhigt sie und macht gute Laune.

Doch auch mitten im Ort, gegenüber vom Ober-Röder Bahnhof, hört man"s bei genauem Hinhören gackern und auch mal krähen: Das kommt aus dem Hof von Wini und Tanja Schoßer. Auch hier genießen acht Hühner und ein Hahn absoluten Schutz. Sie werden gelegentlich ausgetauscht, aber nie von ihren Besitzen gegessen. Wini Schoßer nimmt seine Hühner als Therapie wahr: „Wenn"s mir richtig schlecht geht, setze ich mich vor den Stall und schaue den Tieren zu.“

Mit „Rent a Huhn“ , dem Ausleihen für einen bestimmten Zeitraum, hatte auch die Karriere von Hühnern auf dem Gelände der Kinder- und Jugendfarm begonnen. Inzwischen sind sie dort zuhause und steter Anziehungspunkt für die Kleinen wie für die Großen.

Die schönsten und nachhaltigsten Auswirkungen auf ihre Betrachter haben wohl jene fünf Hühner, die wieder im Garten des Altenpflegeheimes Haus Morija „Urlaub“ machten und vom Freundeskreis ProMorija spendiert werden. Diesmal gackern sie im Gartenteil, das zur Demenz-Wohngruppe „Mohn“ gehört. Hier können die Bewohner je nach der persönlichen Tagesform vormittags oder nachmittags am Stall sitzen und zuschauen, und vielleicht auch einmal selber gackern. Das tat eine der alten Damen, die damit die Hühner anlocken wollte. „Wenn es sehr warm ist, schauen wir von innen zu, aber normalerweise sitzen unsere Bewohner hier am eingezäunten Gelände“, erzählt Pflegekraft Kiara Kaur. „Die Hühner gefallen ihnen sehr und erinnern an ihre Jugend. Denn viele von ihnen hatten selbst früher Hühner. Und manche sprechen sogar davon!“ (Christine Ziesecke)

Im Garten der Demenz-Wohngruppe „Mohn“ im Haus Morija wecken die Hühner viele Erinnerungen an frühere Zeiten. © Ziesecke

Cedric Walter kennt alle Hühner mit ihrem Namen. Sie sind mehr als Eierlieferanten. © Ziesecke

Nachwuchs: Der Geflügelzuchtverein Urberach hat einen Inkubator, der die Eier ausbrütet. © Ziesecke