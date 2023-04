Musikverein Ober-Roden ehrt Mitglieder

Ehrungen beim Musikverein Ober-Roden (hinten von links): Francisco Hitzel (1. Vorsitzender), Franz Kern (seit 50 Jahren Mitglied im Verein), Edmund Sulzmann (50), Karl Gotta (70) und Alfons Maurer (40). Vorne Helmut Hunkel, der bei der Jahreshauptversammlung ebenfalls für 70-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde. © eyssen

Fünf langjährige Mitglieder hat der Musikverein 03 Ober-Roden auf seiner Jahreshauptversammlung geehrt. Unter anderem waren Helmut Hunkel und Karl Gotta, die dem Verein seit 70 Jahren angehören, in die Kelterscheune gekommen.

Ober-Roden – Der Vorsitzende Francisco Hitzel würdigte Gotta und Hunkel als zwei Mitglieder, die den Verein mitgestaltet und mitgeprägt haben. Die beiden Jubilare gehörten immer zu den Geschäftsleuten im Ort, die die Vereine unterstützten. Davon profitierte auch der Musikverein, beispielsweise bei der Vorbereitung großer Zeltfeste.

Die große Verbundenheit zum Verein wird unter anderem an zwei Beispielen deutlich: Karl Gotta war 1973 Festpräsident beim 70-Jahre-Jubiläum des Vereins. Helmut Hunkel, der auch lange im Vorstand mitarbeitete, hatte dieses Amt fünf Jahre später beim 75. Vereinsgeburtstag inne. Die beiden gewannen auch immer wieder neue Mitglieder für den Verein.

Seit 50 Jahren gehören Edmund Sulzmann und Franz Kern dem Musikverein an. „Du warst einer der aktivsten Nicht-Musiker, die wir je hatten“, meinte Francisco Hitzel zu Edmund Sulzmann, der zwar nicht im Orchester spielte, aber 19 Jahre im Vorstand mitarbeitete, zehn davon im Wirtschaftsausschuss. Sulzmann organisierte 16 Jugendlager, war Hauptorganisator der Waldfeste und übernahm auch die Organisation der Jugend-Disco des Vereins, zu der früher am Rosenmontag bis zu 1 000 Besucher in die Mehrzweckhalle kamen. Franz Kern gehörte ähnlich wie Karl Gotta und Helmut Hunkel zu den Geschäftsleuten im Ort, die den Verein unterstützten. Er ist zudem ein gern gesehener Gast auf den Veranstaltungen. Dies trifft natürlich auch auf Alfons Maurer zu. Der Ehrenbürgermeister wurde bei der Jahreshauptversammlung für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Das große Orchester des Vereins spielte für die Geehrten ein Ständchen. Hitzel freute sich in seinem Jahresbericht, dass sich das Vereinsleben nach Corona wieder normalisiert hat. Man habe einiges unternommen. Da war beispielsweise die Fahrt in die Partnergemeinde Saalfelden, die erste „Pfingstmusik“ gemeinsam mit dem Musikverein Viktoria und das viel gelobte Konzert „Sting and more“ im Dinjer Hof. Danach gab Gregor Kastirke, der für einige Zeit das Dirigentenamt übernommen hatte, den Taktstock an Symeon Rizopoulos weiter. Er dirigierte im November sein erstes Herbstkonzert für den Musikverein. Es mache großen Spaß, mit Rizopoulos zusammenzuarbeiten, lobte Hitzel den neuen Dirigenten.

Der Musikverein hatte auch 2022 einen ausgeglichenen Haushalt. Da die Mitgliederzahl allerdings stetig sinkt, verfügt man über weniger feste Einnahmen, so Hitzel. Für die Vereine sei es zudem teuer geworden, in der Kulturhalle ein Konzert zu spielen. Das finanzielle Risiko, unter anderem auch durch die damaligen Corona-Unsicherheiten, war mit ein Grund dafür, dass der Verein im vergangenen Jahr das Herbstkonzert erstmals in der St. Nazarius-Kirche veranstaltete. Für dieses Jahr ist das Herbstkonzert wieder in der Kulturhalle geplant.

Maximilian Kern und Emely Kehle von der Jugendleitung hoben unter anderem die gute Zusammenarbeit mit dem Musikverein Viktoria hervor. Die Jugendorchester beider Vereine haben derzeit zwar Nachwuchssorgen, gemeinsame Proben und gemeinsame Auftritte bei der Pfingstmusik und beim Adventsmarkt haben sich aber bewährt. Die Zusammenarbeit mit den „Nullachtern“ will die Jugendleitung vorantreiben.

Julia Gotta berichtete über einen weiteren Zukunftsdialog des Vereins, der im Januar stattfand. Hier wurde ein Konzept zur Zusammenarbeit zwischen den bereits bestehenden vier „Fokusgruppen“ (musikalische Ausrichtung, Jugend, Kommunikation, Events) und dem Vorstand ausgearbeitet. Die Gruppen arbeiten selbstständig an abgestimmten Aufgabenpaketen. Kernthemen der Gruppen für 2023 sind beispielsweise die Pfingstmusik, der neu gestaltete Instrumenten-Zoo sowie der Ausbau der internen und externen Kommunikation, inklusive Werbung über verschiedene Kanäle, mit dem Ziel eines gut besuchten Herbstkonzertes.

Der Vorstand wurde in der bisherigen Zusammensetzung von den Mitgliedern einstimmig wiedergewählt. 1. Vorsitzender: Francisco Hitzel, 2. Vorsitzender: Udo Eisenbarth, Schatzmeister: Michael Hente, Schriftführerin: Lisa Wilzbach, Beisitzer: Emely Kehle (Jugendleitung), Maximilian Kern (Jugendleitung), Uwe Heckenthaler, Julia Gotta, Andrea Fröhlich. ey