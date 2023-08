Rödermark: Riese braucht ganz, ganz viel Gefühl

Ich mach das mal: Redakteur Michael Löw versetzt mit dem Bagger Berge

+ © Sascha Eyssen Zehn Tonnen Mutterboden haben „Kurt“ und ich auf einen Schlag ausgehoben. „Kurt“ ist der größte Bagger auf dem Gelände des Urberacher Fuhr- und Recyclingunternehmens Jörg Rügemer. Taufpate war der 2022 gestorbene Firmengründer. © Sascha Eyssen

Respekt einflößend thront der orangefarbene Riese auf den Erdhügeln in der Messenhäuser Straße in Rödermark-Urberach: Bagger „Kurt“ wiegt 52 Tonnen, seine Schaufel fasst 4,8 Kubikmeter. Ich fahre ihn im Selbstversuch.

Rödermark - Die Schaufel des riesigen Baggers fasst zehn Tonnen Material, der 350-PS-Motor bewältigt jede schlammige Steigung als wäre sie eine Autobahn. Und nach dem Preis habe ich Jörg Rügemer lieber nicht gefragt. Trotzdem dirigiere ich den Bagger jetzt einigermaßen entspannt auf dem Plateau zehn Meter über dem Boden des Firmengeländes. 40 Minuten zuvor hat Jörg Rügemers Crashkurs in Sachen Erdbewegung begonnen. Mit reichlich Theorie. Wie soll’s auch anders sein? Die aber ist weit interessanter als befürchtet. Denn Aushub ist nicht gleich Aushub.

„Wir kriegen Mutterboden von Reinheimer Baustellen, und der ist gelb und lehmig. Der aus Dudenhofen ist sandig. Doch die Kunden wollen immer die gleiche Qualität haben“, erklärt Rügemer. Und die wird hier in Urberach gemischt, ich darf helfen. Auf dem Weg nach oben erfahre ich, dass jeder Kubikmeter Aushub zehn Mal gekippt, gebaggert, umgeschichtet und gemischt wird, bis Optik und Zusammensetzung stimmen. Ein Jahr liegt er normalerweise, damit die Mikroben arbeiten können. Werden die Hügel nicht ausreichend belüftet, sieht Stroh sogar nach zwei Jahren noch so aus wie frisch vom Ballen.

Mit soviel Wissen im Kopf stapfe ich mit Jörg Rügemer den Hügel hinauf, der jetzt auch für mich nicht länger ein simpler Erdhaufen ist, sondern ein Ressourcenberg.

Der 52-Tonner sieht aus zwei Metern Entfernung noch imposanter aus. Er ist der größte der 19 Bagger, die die Firma Rügemer besitzt. Die meisten wiegen um die 35 Tonnen, der kleinste Bagger bringt gerade mal eine Tonne auf die Waage.

Es ist eine doppelte Ehre, auf „Kurt“ Baggern zu lernen. Er ist so schwer und breit, dass er nicht transportiert werden kann. Er tut ausschließlich auf dem Gelände Dienst. Und auf „Kurt“ hatte der Seniorchef bis zuletzt hobbymäßig gebaggert – so wie andere Unternehmer im Ruhestand Golf spielen.

Ehrfürchtig setze ich mich in die Kabine, mir entfährt ein erstes „Wow!“. Denn der Blick über Urberach in den Spessart auf der einen und den Odenwald auf der anderen Seite ist überwältigend. Ganz und gar unscheinbar ist der rote Hebel am Sitz, den Jörg Rügemer nach oben kippt. „Sonst hättest du lange warten müssen“, kommentiert er die „Hauptsicherung“, die trotz bullerndem Motor den Bagger erst in Schwung bringt.

Zwei Joysticks, je links und rechts am Sitz, werden zur Verlängerung meiner Arme. Und meines Hirns. Ich hätte nie gedacht, dass zwei Plastikregler die grauen Zellen so strapazieren können. Rechter Hebel nach hinten: Der Greifarm fährt hoch. Den Hebel nach vorne drücken, bringt Arm und Schaufel zum Boden. Die Linksbewegung lässt die Schaufel die zehn Tonnen Erde packen. Rügemers Rat: „Mach das mit Gefühl, sonst schlägt dir’s das Kreuz kaputt!“

Dieses Gefühl fehlt mir beim ersten Versuch. Ich haue die Schaufel dermaßen wuchtig in den Boden, dass der ganze Bagger nach vorne wippt und meinen Rücken ganz schön staucht. Merke: Auch bei schwerstem Gerät ist Kraft nicht alles.

Theoretisch braucht „Kurt“ also nur drei Bewegungen, um die Schaufel zu füllen. Das klappt von Mal zu Mal besser. Ich lerne, dass ich die volle Schaufel ziemlich nahe an die Kabine ziehen muss, damit mein Arbeitsgerät nicht kippt. Wirklich? Ja, sogar 52 Tonnen können bei falscher Behandlung aus dem Gleichgewicht geraten.

Der linke Joystick ist ganz schnell erklärt. Denn er dreht lediglich die Kabine und alles, was dran hängt. Dabei kann ich Schwung nehmen, so viel ich will.

50 Tonnen Erde hin- und hergeschaufelt sind die Bilanz von 25 Minuten konzentrierten Baggerns. „Aber Geld verdient hast du noch keines“, rückt Jörg Rügemer meine Arbeit in die richtige Relation. Imposant klingende 50 000 Kilo sind ganze fünf Ladungen. Macht also vom Aufbaggern bis zum Abkippen fünf Minuten.

Profi Rügemer braucht für den gleichen Arbeitsgang 30 Sekunden. Am Ende eines Tages hat er 2 500 Tonnen bewegt. Aber er kennt „Kurt“ schließlich schon seit Jahren. Und ich bin glücklich, dass der orangefarbene Riese wenigstens eine Stunde lang mir auf Knopfdruck gehorcht hat. (Michael Löw)

+ Auch das kann der 52-Tonner: ganze Sandberge in kleine Grassoden zerpflücken. © Sascha Eyssen

+ Volle Konzentration: Doch dann reichen zwei Joysticks, um den Riesen zu dirigieren. © Sascha Eyssen