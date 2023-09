Nach Irrfahrt in Rödermark: Schreck bei Eiscafé-Besitzer sitzt immer noch tief

Kreis Offenbach

+ © Michael Löw Endlich wieder offen: Gut zwei Wochen, nachdem eine 48-Jährige in sein Eiscafé im Breidert-City-Center fuhr, kann Damian Perriello wieder Waffeln und Becher mit Schoko, Nougat & Co. füllen. © Michael Löw

Ende August fährt eine Frau in Rödermark in die Fassade eines Eiscafés. Sie wird leicht verletzt, es entsteht hoher Schaden. Jetzt spricht der Besitzer.

Rödermark - „Wie hätte ich arbeiten können, wenn jemand verletzt worden oder gar gestorben wäre?“ Gut zwei Wochen, nachdem eine Autofahrerin Terrasse und Fassade seines Eiscafés in Rödermark verwüstet hatte, hat Damian Perriello den Schrecken noch immer nicht verdaut.

Am Abend des 22. August war eine 48-Jährige, die aus der Plattenhecke kam, mit ihrem Nissan einfach geradeaus gefahren, statt in den Breidertring abzubiegen. Das Auto walzte drei schwere Blumenkübel nieder, schob einen Altpapiercontainer vor sich her – was der Fahrt die größte Wucht nahm –, knickte einen dicken Pfosten der Freisitzüberdachung ab, verbog Sitzmöbel aus Metall und rammte schließlich die große Fensterfront zum Café. Glas splitterte, Alu-Profile verbogen sich. Auch die gemauerte Wand und eine massive Fensterbank wurden beschädigt. Wenigstens der Innenraum kam ohne Schaden davon.

Rödermark entgeht Horrorunfall: Frau lenkt Auto ins Breidert-City-Center – Eiscafé hatte Ruhetag

Weil das Eiscafé dienstags Ruhetag hat, wurde zum Glück kein Kunde oder Passant verletzt oder gar getötet. Doch das Breidert-City-Center ist ganz, ganz knapp einer Katastrophe entkommen. Gelatiere Damian Perriello schätzt den Gebäudeschaden auf mindestens 80 000 Euro. Dazu kommen noch die Kosten für Eis, Kuchen und Torten, die er wegschmeißen musste, und sein Verdienstausfall.

Auf den ersten Blick läuft der Betrieb im Eiscafé „Veneto“ seit zwei Tagen wieder normal. Der Freisitz ist schon morgens um halb elf gut besucht. Wer genau hinschaut, sieht jedoch, dass die Pfosten der Markisen nur provisorisch verankert sind und ähnliche Kleinigkeiten. Acht bis zehn Wochen dauert"s noch, bis sein Eiscafé wieder so picobello dasteht wie vor dem Unfall, meint Perriello.

Seine Stammkunden sind glücklich, dass sie wieder Eis, Espresso, Cappuccino oder Kuchen bekommen. Der Unfall ist Thema an der Theke und an allen Tischen. Tenor: Zum Glück war das Café geschlossen, und niemanden ist etwas passiert. Viele boten in den vergangenen zwei Wochen Hilfe an. Sogar bei der Familie Perriello daheim haben die leute geklingelt. Die Eismacher sind seit 13 Jahren im Breidert-City-Center ansässig und genießen viele Sympathien.

Nach Irrfahrt in Rödermark: Polizei noch auf Ursachensuche

Die Abwicklung des Schadens hat Damian Perriello einem Anwalt übergeben, um sich wieder ganz dem Eis und seinen Kunden widmen zu können. Von der Polizei hat er noch nichts über die Unfallursache gehört. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein medizinischer Notfall der Grund für die Irrfahrt gewesen sein. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Ein (Schwäche-)Anfall ist nach wie vor die wahrscheinlichste Ursache, sagte gestern Nachmittag ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Zeitung. Endgültiges könne er aber erst sagen, wenn die Anhörungsbögen der Fahrerin und der Zeugen ausgewertet sind. Doch das kann noch ein paar Tage dauern. (Michael Löw)