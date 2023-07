Rödermark: „Saunaritter“ wollen kämpfen

Von: Michael Löw

Teilen

Ihre Uhr ist noch nicht abgelaufen: Michael Butz-Strohmeier, die Chefin der „Saunaritter“, will die Öfen auf jeden Fall bis zum Ende des Pachtvertrags 2025 anheizen. © Michael Löw

Die Pläne der Stadt Rödermark, das Untergeschoss des Badehauses zum Jugendzentrum umzubauen, stoßen bei Freunden des Schwitzens auf Widerstand. Ihrer Ansicht nach sind andere Gebäude besser dafür geeignet.

Rödermark – Jugendarbeit statt schweißtreibender Aufgüsse oder entspannender Massagen: So stellen sich die Kommunalen Betriebe (KBR) die Zukunft des Untergeschosses im Badehaus vor. Das Stadtparlament diskutiert am Dienstag ihren Vorschlag, die Saunen für rund 1,2 Millionen Euro zum Jugendzentrum umzubauen.

Das sollte ursprünglich für mindestens vier Millionen Euro zwischen Badehaus und Skaterpark gebaut werden. Die Umnutzung bestehender Gebäude sei weit billiger, argumentieren die KBR. Zumal nach ihren Kalkulationen die an die „Saunaritter“ verpachteten Saunen für mehr als 500 000 Euro renoviert werden müssten.

An diesem Punkt setzt die Kritik von Michaela Butz-Strohmeier an. Sie ist Chefin der privaten Betreiber und ist der Ansicht, dass die Kosten künstlich hochgerechnet sind. Ihre Bitte um eine detaillierte Aufstellung hätten die KBR bisher nicht beantwortet. Michaela Butz-Strohmeier vermisst außerdem ein Gespräch mit dem Magistrat.

Schließlich sei der 2015 an sie herangetreten, damit die „Saunaritter“ gegen das Millionendefizit im Badehaus kämpfen. Sie drückten es um 150 000 Euro per anno. 2018 habe Jörg Rotter, damals noch Erster Stadtrat, die Einheit von Schwimmbad und Sauna gelobt: unverzichtbar. Die kalte Dusche folgte vor ein paar Wochen in Form der Umbaupläne – laut Michaela Butz-Strohmeier verbunden mit dem Vorschlag „Suchen Sie sich was Neues!“ Sie pocht jetzt zumindest darauf, den Pachtvertrag bis September 2025 einzuhalten.

„Die Stadt darf mir gerne ein Grundstück mit einem Haus geben, in das ich zwei Saunen einbauen kann“, hält sie ihre – höchstens theoretische – Maximalforderung dagegen. Denn die Geschäftsfrau weiß: „Saunen gibt’s nicht wie Gaststätten!“

Bei einer Führung zeigt sich der Wellnesstempel gut gepflegt: Höchstens hier und da blättert Farbe auf Handtellergröße ab, vereinzelte Fliesen haben einen Riss. Viel stärker fällt ins Auge, dass in der Seesauna die Bänke erneuert oder die Möbel des Biergartens abgeschliffen und frisch lasiert wurden. 5 000 Euro – davon allein 2 000 für die Genehmigung – haben die „Saunaritter“ in eine Pergola für die Open-Air-Ruhezone investiert.

„Da werden Werte vernichtet“, sagt Michaela Butz-Strohmeier und meint nicht nur die Holzbalken. Saunatechnik und Ähnliches müssten für 500 000 Euro entsorgt werden.

Die „Saunaritter“ seien den KBR gegenüber immer ein fairer Vertragspartner gewesen – was für Michaela Butz-Strohmeier umgekehrt nicht immer der Fall war. Sie habe wegen der gestiegenen Energiekosten im August 2022 die Abschlagszahlung unaufgefordert rückwirkend zum Januar erhöht. Die KBR dagegen hätten während der monatelangen Corona-Lockdowns die Pacht nicht gesenkt.

Nach Ansicht von Michaela Butz-Strohmeier besitzt die Stadt Gebäude, die als Jugendzentrum mindestens so gut geeignet sind wie das Badehaus. Den „Schützenhof“ in der Urberacher Bahnhofsstraße zum Beispiel habe die Stadt 2019 für 420 000 Euro gekauft. Seither dämmert das denkmalgeschützte Ex-Gasthaus im Dornröschenschlaf vor sich hin.

Nicht nur die „Saunaritter“ haben außer viel Schweiß auch viel Herzblut vergossen. Michaela Butz-Strohmeier berichtet von einem älteren Stammgast, der am Sonntag weinend an der Kasse stand, nachdem er in der Zeitung von den Plänen gelesen hatte. (Michael Löw)