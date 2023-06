Rödermark: „Die Stadt feiert und wir sitzen im Dreck“

Viele Anwohner sind alles andere als glücklich

Wir haben uns am Rande der Eröffnungsfeier unter den Anwohnern im Zentrum von Rödermark-Ober-Roden umgehört. Die Reaktionen sind gemischt, eher skeptisch.

Michael Frank, Pfarrgasse: Unterm Strich haben wir jetzt eine neue Straße, über die Qualität lässt sich streiten. Die oberste Schicht bröckelt jetzt teilweise schon weg. Wenn ich etwas selber mache, weiß ich, wie ich es machen möchte, egal ob es danach gut ist oder nicht. So aber nehme ich es, wie es ist. Die Problematik besteht wohl in der Arbeitsweise der Verwaltung.

Marcel Kopp, Pfarrgasse: Prinzipiell ist es hier bei uns gut gelaufen; es fehlt aber überwiegend an der vorherigen Absprache mit den Bürgern. Ich habe viel Zeit in die Vorbereitung investiert, und dann wurden Absprachen nicht eingehalten. Aber wir haben auf dieser Seite Glück gehabt, wenn auch noch einiges nachzuarbeiten ist: etwa bereits bröckelnde Steine vor der Pfarrgasse 19, überstehende Kanten und manches mehr.

Arno Mieth, Obergasse: Auf unserer Seite lief es relativ gut. Wir sind dennoch mehr als angesäuert: elf Monate Bauphase, und viele Bauabschnitte sind noch offen – etwa in der Glockengasse und am Parkplatz dort. Auch in der Gartenstraße oder Obergasse sind noch jede Menge offene Baustellen. Trotz Mitarbeit in der „LoPa“ (lokale Partnerschaft) bekommen wir nicht viel mit, wir treffen uns nur zum Abnicken der Vorschläge.

Ernst Schäck, Ortskerninitiative IGOR: Wir hätten uns die gesamte Maßnahme etwas früher gewünscht, aber die Aktion ist ja auch schwierig und komplex. Wir hoffen sehr, dass aus den Erfahrungen dieser Phase nun gelernt wird und die weiteren Maßnahmen nun zügiger laufen können, denn nun geht es ja erst richtig los.

Karin und Waldemar Schrod, Dockendorffstraße: Wieso feiern wir den Abschluss der Arbeiten am inneren Ring? Bei uns in der Dockendorffstraße ist nichts fertig. Wir sind auch nicht informiert worden. Unsere Straße ist weiter voll gesperrt; Zufahrt und Parken unmöglich. Ich bin es leid, seit vor Weihnachten die Mülltonnen zur nächsten Straßenecke zu rollen; Sperrmüllanforderung geht gar nicht. Es ist schon unangenehm, mit dem Fahrrad zu fahren – Rollator aussichtslos. Die Stadt lässt sich feiern und wir sitzen im Dreck!

Wilhelm Schöneberger, „Dinjerhof“: Ich bin mit den Sanierungsarbeiten rund um den Dinjerhof sehr zufrieden! Die Pflasterarbeiten, die Beleuchtungssituation und das neu erstellte Pflanzenbeet sind eine deutliche Verbesserung und Aufwertung in unserem Bereich der Pfarrgasse. Auch im Bereich des Kindergartens konnten gute Lösungen gefunden werden. Die Freunde im Dinjerhof freuen sich auf die Patenschaft für die Pflanzinsel. (Christien Ziesecke, Text und Fotos)

