Diebe kommen übers Ladendach

Ober-Roden - Einbrecher gingen in zwei nebeneinanderliegenden Geschäften in der Odenwaldstraße auf Beutezug. Wie die Polizei mitteilte, kletterten sie in der Nacht zum Freitag auf das Dach eines Lebensmittelladens und schoben mehrere Ziegel und Deckenplatten beiseite.

Die Unbekannten stahlen aus der Kasse und dem Büro Geldscheine und mehrere Münzrollen. Am zweiten Geschäft zertrümmerten die Einbrecher drei Scheiben, hebelten ein massives Gitter auf und durchbrachen noch eine Rigipswand hinter dem Einstiegsfenster. Mitgenommen haben sie offensichtlich nichts. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter 069/8098-1234. (lö)

Rubriklistenbild: © dpa