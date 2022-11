Dirigent vertritt kranken Sänger

Teilen

Mehrklang und mehr Klang: Das Gesangsensemble bot beides. © Ziesecke

Mit einem Wechsel am Dirigentenpult überrascht das Ensemble „Mehr Klang“ sein Konzertpublikum in Rödermark. Chorleiter Mathias Schlachter vertritt einen erkrankten Sänger, Gerhard Jenemann springt als Dirigent ein.

Ober-Roden – Am Vorabend hatte der Rödermärker Sänger und Gesangspädagoge Mathias Schlachter im fast voll besetzten Dom in Frankfurt noch Beethovens Messe in C-Dur und den 95. Psalm in der Vertonung von Felix Mendelssohn-Bartholdy gesungen, am Samstag schloss sich ein Auftritt im„Rodgaudom“ St. Nazarius an. Doch statt am Dirigentenpult stand er in Ober-Roden in den Reihen seines Ensembles „Mehr Klang“. Der Grund: die winterliche Krankheitswelle.

„Leider konnte ich im Bass, trotz gefühlter 50 Anfragen, keinen Ersatz für erkrankte Sänger finden – und vier sollten es bei mehrstimmigen Sätzen denn doch sein“, sagte Mathias Schlachter bei der Begrüßung. Also wechselte er kurzfristig das Fach und sang bei den einfühlsamen und besinnlichen Advents- und Weihnachtsliedern einfach selber mit.

Das bedeutete aber, kurzfristig einen Dirigenten zu verpflichten, der für diese Chorliteratur geeignet ist und am Samstagabend selbst kein Konzert hatte.

Gerhard Jenemann, der Leiter des Süddeutschen Kammerchores und ehemalige Dozent für Dirigieren und Chorleitung am Richard-Strauss-Konservatorium in München, sprang ein. Nach nur einer Probe leitete er das Konzert: „Da musste der Chor schon hellwach und konzentriert sein“, so Schlachter.

Ein Gang vom Advent bis nach Bethlehem, in den Stall zur Krippe. „Weihnachten – ich glaube, es gibt kein vergleichbares Fest, zu dem es so viele Texte, Bilder, Lieder und Instrumentalkompositionen gibt“, erzählt Schlachter. Das Mehr-Klang-Ensemble präsentierte eine Auswahl von Texten und Kompositionen vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, mit Solisten aus dem Chor und mit der einfühlsamen Pianistin Eunyoung Kim.

„Wir wollten die Zuhörer einstimmen auf die kommende Adventszeit mit einem friedvollen Abschluss im Weihnachtsfest“, sagte Mathias Schlachter. Das ist ihm mit seinem Ensemble und den spontanen Umbesetzungen auch gelungen. Selbst der gelegentlich durch die dicken Mauern dringende fröhliche Lärm des Adventsmarkts rund um die Nazariuskirche passte in dieses hoffnungsfördernde Konzert, in dem sich auch mehrere Rödermärker Sängerinnen und Sänger präsentierten.

Die Proben hatten aufgrund der unsicheren Auftrittslage erst nach den Sommerferien begonnen, doch Schlachter hatte die Vorbereitung gut genutzt. Die recht große Zuhörerschar, die einige der bekannteren Lieder begleiten durfte, war nach dem rund einstündigen Benefizkonzert begeistert. Das zeigte sich auch in der Spendenbereitschaft zugunsten der katholischen Kindertagesstätte Ober-Roden. 500 Euro kamen zusammen. (Christine Ziesecke)

Als Sänger verstärkt Chorleiter Mathias Schlachter den Bass. © Ziesecke, Christine