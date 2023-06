Rödermark: Doppelmord noch immer nicht geklärt

Das ZDF hatte den Doppelmord im November 2020 nachgestellt. Die Szene aus „Aktenzeichen XY – Cold Cases“ lässt die Brutalität des Täters erahnen. © Michael Löw

Das Verbrechen, das in Arno Mieths Mistery-Krimi eine wichtige Rolle spielt, ist der Mord an der Frauenärztin Zohre Lange und ihren Mann Claus am 26. März 1999 in Rödermark.

Rödermark - Der Fall ist bis heute nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher gestern auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Ermittler haben jenseits ihrer üblichen Arbeit einen Riesenaufwand betrieben. Zweimal wurde der Doppelmord in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ aufgerollt. Knapp 60 neue Spuren waren das Ergebnis, nachdem Kriminalhauptkommissar Stefan Racic über den „Cold Case“ berichtet hatte. Die berühmte heiße Spur war nicht darunter.

Rödermark gelangte zum zweiten Mal nach dem Verbrechen zu zweifelhafter Berühmtheit. Denn der Doppelmord war der erste Beitrag im ersten Special des Klassikers „Aktenzeichen XY ungelöst“: Polizisten in Einmal-Overalls fotografieren eine Frauenleiche mit durchschnittener Kehle und Stichen im Rücken. Im Fitnesskeller des Hauses im Breidert liegt ihr Mann – erschlagen.

Die Fernsehpolizisten spekulieren erstmals über ein Sexualverbrechen oder Rache für eine verpfuschte Abtreibung in der Praxis von Zohre Lange.

Die echte Mordkommission nahm 1999 Speichelproben von fast 2 500 Männern. Doch selbst der DNA-Massentest brachte die Polizei nicht weiter. Der gleiche Frust auch 2011, als das Landeskriminalamt DNA-Spuren eines unbekannten Mannes am Körper der Ermordeten findet und mit den alten Proben vergleicht. Die meisten der insgesamt 6 000 Hinweise enden im Nichts.

24 Jahre nach der Tat setzen Polizei und Staatsanwaltschaft ihre Hoffnungen unter anderem auf eben diese DNA-Spur. Bessere Technik könnte zu einem Treffer in einem Polizeicomputer führen. Denn Ermittler Racic ist sicher: „So ein Täter ist selten ein unbeschriebenes Blatt.“ (Michael Löw)