Drei Generationen üben den Ernstfall

+ Übungsteilnehmer schlüpften in Chemikalienschutzanzüge. © Eyßen

Nach dem Aussiedlerhof Gaubatz und den Werkstätten Hainbachtal in den vergangenen beiden Jahren probte man diesmal auf dem städtischen Betriebshof den Ernstfall. Viele Zuschauer schauten in der Albert-Einstein-Straße vorbei, gähnende Leere herrschte dagegen am Samstagnachmittag in der Fahrzeughalle der Stützpunktfeuerwehrwache. Elf von zwölf Einsatzfahrzeugen waren nämlich ausgerückt. 82 Feuerwehrleute beteiligten sich an der Übung. 20 kamen von der Kinderfeuerwehr, 22 von der Jugendfeuerwehr und 40 von der Einsatzabteilung.