Rödermärker will am Samstagabend bei DSDS gewinnen – Schocknachricht kurz vor dem ersten Auftritt

Von: Michael Löw

Sem Eisinger aus Rödermark hofft auf den ganz großen Sieg in der Castingshow mit Dieter Bohlen. Der 29-Jährige steht im Finale von DSDS.

Rödermark - Die Entscheidung, ob Sem Eisinger aus dem Landkreis Offenbach Deutschlands neuer Superstar wird, fällt am Samstagabend ab 20.15 Uhr auf RTL. Der Sender führt Eisinger als Barkeeper aus Frankfurt – wohl weil’s weltstädtischer klingt, doch gewohnt hat er lange in Ober-Roden.

Eisinger tritt zur Primetime gegen drei Konkurrenten an. Mit „Pony“ von Giuwine, „Before You Go“ von Lewis Capaldi und dem selbst komponierten „Don’t Let Me Go“ will er vor der Jury bestehen. In der sitzen außer Dauer-Grantler Dieter Bohlen noch Pietro Lombardi, der Gewinner der achten DSDS-Staffel, Sängerin Leony und Rapperin Katja Krasavice.

DSDS-Finalteilnehmer Sem Eisinger hat lange in Ober-Roden gelebt. © Henning Kaiser/dpa

Landkreis Offenbach: Nur wenige Stunden vor DSDS-Auftritt stirbt sein Vater

Seinen ersten Auftritt bei DSDS hatte Eisinger am 1. April. Was von seinen damals neun Mitbewerbern niemand wusste: Nur wenige Stunden vor dem Auftritt erfuhr Sem Eisinger, dass sein Vater gestorben war.

Ich war auf Mallorca, bevor ich hierhergekommen bin, und habe nach meinem Vater geschaut, der im Krankenhaus ist.

Am Morgen der Sendung habe er dann Anruf bekommen, dass er friedlich eingeschlafen ist. Entsprechend emotional war seine Show. DSDS ist die zweite Fernsehshow, bei der Eisinger eine Sängerkarriere anpeilt. 2016 schied er bei „Voice of Germany“ frühzeitig aus. Nun will er am Ende ganz oben stehen. (Michael Löw)