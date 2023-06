„Ebbelboi“ aus Rödermark bringt Hanseaten Ebbelwoi

Drei Sorten „Ebbelboi“ sind bisher im Handel. Spätestens in der kalten Jahreszeit sollen sie Glüh-Cider Zuwachs bekommen. © Ziesecke

Eigentlich sollte es nur 2022 ein Geschenk für die Eltern unterm Christbaum in Rödermark-Waldacker werden: Doch daraus wurde binnen allerkürzester Zeit der goldprämierte Cider des Jahres 2023, der „Ebbelboi“.

Rödermark - Das englische Apfelgetränk geht hierzulande durchaus als Apfelwein, Äppler oder Ebbler durch, hat aber einen etwas höheren Alkoholgehalt und etwas weniger Säure. „Erfunden“ oder besser kreiert, probiert, verfeinert und zu einer gewissen Reife gebracht wurde das Goldstück von Benjamin Thümmler, der nach Trinkborn- und Nell-Breuning-Schule, jahrelangem Germania-Jugendfußball und TS-Kicken erst mal in die Welt zog und in Waldenau bei Pinneberg landete. Und dort zum „Ebbelboi“ wurde.

Von Waldacker nach Waldenau, dort mit Freundin und Hund im Haus sesshaft geworden: Das klingt nicht nach einem sehr aufregenden Lebenslauf. Doch dazwischen lagen teilweise lange Abschnitte in Düsseldorf, London, München oder Singapur, bedingt durch seine sehr geliebte Arbeit als Speditionskaufmann in der Schifffahrt.

Selbst vom Apfelwein angetan, konnte Benjamin Thümmler im hohen Norden damit aber nicht landen: zu sauer für deren Geschmack. Wenn der Hanseat das Getränk nicht mag, muss das Getränk eben verändert werden: Die Grundlage dafür war die zweijährige Homeoffice-Phase während Corona, in der er den Hauswirtschaftsraum zum Labor machte.

Der Cider mit einem recht hohen Alkoholgehalt von bis zu acht Prozent (gegenüber etwa fünf bis sieben Prozent beim Äppler und drei bis vier beim französischen Cidre) und einem milderen Geschmack, der mehr an Sekt erinnert, kam dem 38-Jährigen sehr entgegen.

Die richtigen Apfelsorten (die sein Geheimnis bleiben) fanden sich schließlich bei „Elbe Obst“, einem Apfelbauernkonsortium im Alten Land. Auch ein bio-zertifizierter Kelterer fand sich. Doch ein Lohnunternehmen, das seinen Cider abfüllt, suchte Benjamin Thümmler erst gar nicht. Zu groß war der Reiz, das Produkt von Anfang bis zum Ende selbst in der Hand zu haben.

Dabei war Chemie nicht etwa sein Lieblingsfach in der Schule. Doch das Ausprobieren, Tüfteln, Verändern, möglichst nach Verkostungen mit den Eltern oder mit vielen seiner alten Freunde in Waldacker und Ober-Roden, das liegt ihm.

Um einmal die Meinung von Fachleuten zu seinem im privaten Kreis so hochgelobten „Ebbelboi“ zu hören, reichte Thümmler ihn bei der Messe „Cider World 2023“ in Frankfurt ein. Ohne jede Erwartung nahm er Ende April an der Verleihungsfeier teil und wollte gegen Ende schon fast gehen, als der „Ebbelboi“ aufgerufen wurde. „Ich hab mich erst mal vorsichtig umgeschaut, ob sonst jemand aufsteht, und bin dann recht verblüfft zur Jury gegangen!“

Zurück kam er mit zwei Awards in den höchsten Kategorien. Der „Ebbelboi Cider Original“ erhielt in der Kategorie „Sparkling“ mit 116 von 120 Punkten die Spitzen-Auszeichnung „Gold“. Darüber hinaus wurde der „Ebbelboi Cider Hopfen“ in der Kategorie „Mixed & Flavoured“ mit 93 von 120 Punkten als „Honor“ prämiert. Damit hat sich „Ebbelboi Cider“ auf Anhieb in der Spitzengruppe internationaler Apfelweinprodukte positioniert.

Der Waldackerer Bub, der im Alten Land landete, hat sowohl den hessischen Apfelwein wie auch den norddeutschen Geschmack gleichermaßen gut vertreten. Derzeit stellt er Cider in den Geschmacksrichtungen „Original“, „Hopfen“ und „Holunder“ aus regionalem Saft her und vertreibt diesen inzwischen in einem Golfclub ebenso erfolgreich wie im Einzelhandel mit Schwerpunkten in Norddeutschland und der Rhein-Main-Region.

Dass sein Produkt – „ganz ohne Schnickschnack“ – nach zwei Jahren Vorarbeit im heimischen Hauswirtschaftsraum und gerade mal wenigen Monaten im Verkauf umsatztechnisch gleich durch die Decke gehen wird, nimmt Benjamin Thümmler nicht an. Dafür übt er seinen erlernten Beruf auch zu gerne aus. Irgendwann möchte er vielleicht davon leben können; bis dahin ist er aber erst mal weiter kreativ: mit Glüh-Cider, der bis zur kalten Jahreszeit verkaufsfertig sein sollte, und mit in Eichenfässern gereiftem Cider: „Das habe ich tatsächlich schon zuhause ausprobiert, zwei bis drei Monate oder länger darin geben dem Cider einen ausgesprochen spannenden Geschmack!“

Ausgeliefert wird, was im Internet bestellt wird, bei Familie Kleeblatt in Waldacker und bei Freund Benjamin Wirth in Ober-Roden, in großen und in kleinen Flaschen, auf Wunsch in beliebigen Stückelungen.

Und noch etwas: Der „Ebbelboi“ wird aus dem Weinglas getrunken, nicht aus dem Gerippten – obwohl er auch daraus schmeckt. Vielleicht gibt’s ihn schon bald in einem der Rödermärker Biergärten oder beim Oweräirer Weinfest im Herbst - das Kosten lohnt sich. „Aus der Idee, im Freundes- und Familienkreis Apfelwein zu verkosten, ist inzwischen ein stark wachsender Betrieb geworden und es ist schön zu sehen, dass sich Ebbelboi Cider weiter stark wachsender Nachfrage erfreut. Diesen Weg wollen wir konsequent fortsetzen, ohne Kompromisse bei Qualität und Geschmack“, sagt Benjamin Thümmler selbstbewusst. (Christine Ziesecke)

Der „Ebbelboi“ Benjamin Thümmler trinkt seinen preisgekrönten Cider stilgerecht aus dem Weinglas. © privat