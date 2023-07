Rödermark: „Ein sehr bereicherndes Jahr“

Die Collage, die bei einer Konfirmandenfahrt entstand, erinnert Noah Höft an eine seiner Aufgaben im Bundesfreiwilligendienst: die Begleitung von Fahrten von Kindergruppen bis zu Seniorenkreisen. © Ziesecke

Bufdis, Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst, leisten Wertvolles – zum Beispiel in Kirchengemeinden. Doch die tun sich in Rödermark immer schwerer, junge Leute für ein breit gefächertes Aufgabenfeld zu finden.

Rödermark – Wenn man auf den biblischen Vornamen Noah hört, in der Krypta des Hohen Doms zu Mainz vom damaligen Dom-Generalvikar Dietmar Giebelmann getauft wurde und seit zehn Jahren als Ministrant in der Pfarrkirche St. Gallus dient, ist der weitere Weg wohl schon skizziert.

Noah Höft (20), im vergangenen Jahr mit einem sehr guten Abitur vom Edith-Stein-Gymnasium in Darmstadt abgegangen, hat vor sein Studium der Geschichte und der katholischen Theologie aber eine eher unerwartete Schleife eingebaut: Ein Jahr lang war er (neben Lara Bodach in Ober-Roden) Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst der Petruskirche Urberach. „Ich wusste noch nicht so genau, was ich weiter machen wollte. Ich hoffte, dass mir dieses Jahr weiter helfen würde.“

Seine Aufgabenbereiche: Büroarbeit, Einkaufsfahrten, Vorbereitungen für Seniorentreffen (einschließlich Kuchen essen), Busfahren, Veranstaltungen, Feste oder Fahrten vorbereiten, begleiten und mitgestalten, unter anderem in der Konfirmandenarbeit. Bei Seniorenfahrten mal einen Rollstuhl begleiten, bei der Kindergruppe der „Flumis“ ebenso wie bei den Konfirmanden auch mal basteln. „Dabei habe ich gemerkt, dass Basteln so gar nicht mein Ding ist“, gesteht der junge Mann, der sehr viel liest, allem voran historische Romane und Geschichtliches, gerne auch dicke schwere Kost.

Reich wird man als freiwilliger Mitarbeiter im sozialen Bereich nicht. 390 Euro Taschengeld und Verpflegungsgeld sowie 31 Euro Fahrtkostenzuschuss lassen keine großen Sprünge zu, aber gerade bei ihm, der zuhause wohnt, war"s machbar. Noah Höfts wichtigstes Gefährt war der Gemeindebus; mittlerweile gibt’s auch ein Lastenfahrrad. Bei 39 Wochenarbeitsstunden heißt es bei einer Kirchengemeinde flexibel sein. Da fällt schon mal an hohen Festtagen oder an Sonntagen ein Dienst an. „Doch dafür ist man ansonsten recht frei. Wenn allerdings beim Krippenspiel der Konfirmanden jemand ausgefallen wäre, hätte ich auch einspringen müssen“, erinnert sich Noah, „nur für die Krippe wäre ich etwas groß gewesen.“

Man lernt vieles, vor allem im Umgang mit Menschen bis hin zum Demenzbereich. Und man wird sicherer im Umgang mit Menschen und mit Aufgaben: „Ich erinnere mich noch: Als Pfarrer Oliver Mattes mir als erste Aufgabe die Bestellung von Getränken überließ, hab ich wohl dreimal zurückgefragt; ich wollte nichts falsch machen. Inzwischen mach’ ich einfach.“ Sein Fazit: „Ich kann es jedem Jugendlichen empfehlen, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen, weil es in vielen Bereichen weiterhilft. Gerade hier in den beiden evangelischen Gemeinden – ganz egal, mit welchem Hintergrund man sich hier bewirbt, als Frau oder Mann, evangelisch oder katholisch oder anderweitig engagiert. Oder auch noch auf der Suche ist. Es war ein Jahr, das für mich persönlich sehr bereichernd war“, fasst Noah zusammen und zwinkert: „Und es hatte auch kaum jemand ein Problem damit, dass ich katholisch war! Obwohl: Die Betreuer wollten mich auf der Konfifahrt schon gern bekehren.“

Zwar hat Noah versprochen, im Notfall auch mal einzuspringen, wenn sein Studium das zulassen sollte, doch die beiden Gemeinden schmieden schon Pläne, falls die Stellen im Bundesfreiwilligendienst in Ober-Roden und Urberach nicht besetzt werden sollten. Das wäre für alle Gemeindeglieder ein noch nicht vorhersehbarer Verlust an Qualität und eine starke Belastung für die ohnehin schon immer weniger werdenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kontakt: Die beiden Stellen für den Bundesfreiwilligendienst werden zum 1. September neu besetzt. Bewerber bekommen weitere Informationen im Gemeindebüro Ober-Roden, Tel.: 06074 94008, oder bei der Petrusgemeinde Urberach, Tel.: 06074 61133.

(Christine Ziesecke)