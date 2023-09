Rödermark: Eine Gefahr nicht nur für die Kirche

Austrittswelle gefährdet gesamte Gesellschaft

+ © Ziesecke Die Sonne überstrahlte das Gruppenbild mit Bischof Peter Kohlgraf nach dem Pontifikalamt in St. Gallus. © Ziesecke

Bischof Dr. Peter Kohlgraf feiert Pontifikalamt zum 200. Weihetag von St. Gallus in Rödermark und würdigt Urberacher Gemeindeleben. Aber er warnt auch: Austrittswelle hat Folgen auch für die weltliche Gesellschaft.

Rödermark – Anlässlich des 200. Geburtstags ihrer Kirche feierte die Gemeinde St. Gallus ein Pontifikalamt, das vom Mainzer Bischof Peter Kohlgraf gemeinsam mit Pfarrer Klaus Gaebler, Dr. Jude Njoku, Diakon Eberhard Utz und weiteren Pfarrern gestaltet wurde. In seiner Predigt betonte Bischof Kohlgraf, dass Kirchen zwar gen Himmel, aber stets auch auf die Menschen weisen, die sie erbaut haben, ebenso wie auf jene, die damit leben.

Steigende Austrittszahlen aus den Kirchen haben seiner Ansicht nach negative Folgen für die gesamte Gesellschaft; letztlich könne die Kirche ihrem Auftrag nicht mehr gerecht werden. „Wollen wir das wirklich?“ Der höchste Geistliche der Diözese verglich die Zahlen mit der politischen Gesamtsituation, wonach derzeit nach Umfragen „nur 20 Prozent der Bürger einem demokratischen System vertrauen.“

Die Chronik der Urberacher Gemeinde zeige, dass 200 Jahre Geschichte große Veränderungen, aber auch Erneuerung mit sich bringen. Gemeinsam mit lebendigen Steinen an der Gemeinschaft weiterzubauen sei das Ziel. Musikalisch gestaltet wurde der Festgottesdienst vom Kirchenchor Cäcilia Ober-Roden mit dem eigens zusammengestellten erweiterten Projektchor, von Wolfgang Tüncher geleitet und ausdrucksstarken Solisten begleitet.

Nach dem Gottesdienst, in dem Pfarrer Oliver Mattes für die Petrusgemeinde sowie Landrat Oliver Quilling der Gallus-Gemeinde ihre Glückwünsche zum 200. Geburtstag überbrachten, trug sich Bischof Kohlgraf auf dem sonnigen Kirchplatz ins Goldene Buch der Stadt ein.

Dem schloss sich eine Besonderheit an: Bürgermeister Jörg Rotter lud alle Gottesdienstbesucher ein, sich ebenfalls anlässlich dieses besonderen Festes darin einzutragen, was die Gemeinde gerne annahm. In langen Schlangen warteten die Gläubigen darauf, ihre Unterschrift zu leisten.

Ausgesprochen weltlich zeigte sich der hohe Besuch aus Mainz anschließend: Als er von den Kerbburschen und Kerbmädchen gebeten wurde, am Nagelwettbewerb teilnehmen würde, griff der Bischof – wenn auch mit dem ihm eigenen ernsten Gesichtsausdruck – beherzt zum Hammer, hatte allerdings gegen seine Mitstreiter das Nachsehen. Seine Schuld beglich, indem er eine Runde ausgab – trotz seiner Entschuldigung: „Ich hab doch aber kein Geld dabei!“ Doch das erledigte der ihn begleitende Diakon prompt und unbürokratisch. (Christine Ziesecke)