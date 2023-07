Rödermark: Elf ausgebildete Böllerschützen

Urberacher Verein holt alpenländische Tradition ins Rhein-Main-Gebiet

Mit einem mächtigen Rumms feuerte Anna Faust bei der Prüfung den Handböller ab.

Die Schützengesellschaft in Rödermark-Urberach fährt im 110. Jahr ihres Bestehens zweigleisig. Zum einen bietet sie die modernen Spielarten des Schießsports an, zum anderen will Vorsitzender Matthias Göbel Traditionen aufrecht erhalten.

Rödermark - Eine liegt dem Verein besonders am Herzen. „Nach einem Mitgliederbeschluss aus dem Jahr 2022 haben wir eine Böllerkanone gekauft. Das war der Beginn des brauchtümlichen Böllerschießens bei uns in Urberach“, erläutert Göbel. Das andernorts seit Jahrhunderten gepflegte Böllerschießen ist streng reglementiert und hat mit dem wüsten Böllern an Silvester außer der Lautstärke nichts gemein.

In Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gibt es Gegenden, wo dieses Brauchtum zu keiner Zeit aus dem Vereinsleben verschwunden ist. Die Urberacher Schützen wollen diese Tradition ins Rhein-Main-Gebiet zurückholen. „Wie schaffen wir es, alte Werte zu erhalten, gleichzeitig auch mit der Zeit zu gehen, sodass der Spaß am Schießsport für Jedermann und Jederfrau erhalten bleibt?“, fragt Matthias Göbel. Die Antwort war der erste Böllerlehrgang im Kreis Offenbach.

Bevor Ausbilder Jürgen Wieland aus Schlüchtern nach Urberach kam, musste der Vorstand den zweitägigen Kurs mit der Waffenbehörde im Kreishaus Dietzenbach koordinieren.

Am Samstag wurde die Theorie in Form vieler Sicherheitsaspekte und auf Basis von Rechtsgrundlagen einstudiert; schließlich arbeitet man hier mit Sprengstoff. Ein Handböller beispielsweise, der ein wenig an die Duellpistolen des 19. Jahrhunderts erinnert, wird mit acht Gramm Schwarzpulver geladen.

Die Praxis fand sonntags auf dem Pfadfindergelände im Urberacher Wald statt. Die Schützen hatten Polizei und Ordnungsamt per E-Mail und die Nachbarschaft über die Zeitung informiert, dass es laut werden kann. Das hat offenbar funktioniert, laut Matthias Göbel gab"s keine Beschwerden.

Zehn Urberacher Schützen und – als einzige Frau – Anna Faust lernten das Böllern. Das beginnt wie fast alles im Schießsport mit einem Sicherheitscheck. Alle Lehrgangsteilnehmer müssen Ohrenschützer tragen. Und erst wenn klar ist, dass keine Pulverreste mehr im Lauf stecken, kommen besagte acht Gramm in den Handböller. Aufs Pulver kommt der sogenannte Verdichter: am Sonntag ein Stück nasses Tempotaschentuch, damit keine Funken in den trocknen Wald fliegen. Ein kurzer Ruck an einer Schnur löst den Schuss aus.

Alle 11 Schützen haben die Prüfungen bestanden und dürfen jetzt sowohl den Handböller als auch die Böllerkanone abfeuern. Die Böllergruppe besteht aus 13 Mitgliedern. Zuhause ist der 1913 gegründete Verein im Untergeschoss der Halle Urberach. (Michael Löw)