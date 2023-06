Rödermark: Erster Schritt auf langem Weg

Stadtumbau nimmt Gestalt an

+ © Ziesecke Bürgermeister Jörg Rotter lud mit einem kleinen Umtrunk zum Anstoßen auf das „Finale der Umbaumaßnahmen“ im Inneren Ring ein. © Ziesecke

Bund und Land fördern den Stadtumbau in Rödermark-Ober-Roden. Der Innere Ring ist auf mehreren hundert Metern gepflastert, doch noch fehlen entscheidende Stücke.

Rödermark – Mit einem symbolischen Anbaggern hatte Bürgermeister Jörg Rotter im Juli vorigen Jahres die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Inneren Rings im Ortskern begonnen. Bund und Land haben das Projekt im Rahmen des Programms „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ mit mehreren hunderttausend Euro finanziell unterstützt.

„Der Innere Ring mit Pfarrgasse und Heitkämperstraße, Dockendorffstraße und Glockengasse – Erschließung und somit Bestandteil dessen, was von den Historikern als „Fränkischer Rundling“ bezeichnet wird – wurde nun fertiggestellt“, stand in der Einladung des Magistrats. Bürgermeister Jörg Rotter sprach bei einer kleinen Feier vom „Finale der Umbaumaßnahmen“. Er lobte Nervenstärke und Geduld, die den Anwohnern abverlangt worden seien: „Planer aus den Reihen der städtischen Bauverwaltung, Mitarbeiter der ausführenden Firmen, Vertreter der lokalen Partnerschaft, engagierte Kümmerer im Ortskern und direkt Betroffene – Sie haben letztendlich an einem Strang gezogen, um für jetzige und künftige Generationen etwas Positives zu bewirken.“

Solche wandernden Baustellen gehen nach Ansicht des Bürgermeisters selten ohne Verzögerungen über die Bühne. „Doch zumindest die erste Etappe liegt nun schon hinter uns“, relativierte er die in der Einladung versprochene „Fertigstellung“. Während aus der illustren Gruppe der offiziellen Gäste an diesem kleinen Parklatz-Empfang niemand widersprach, sondern eifriges Kopfnicken erkennbar war, gab’s aus den Reihen der Anwohner teils heftiges Contra. (Lesen Sie dazu „Die Stadt feiert und wir sitzen im Dreck“)

Durch Materialfehler und den Wechsel des Subunternehmers, der für diesen Teilabschnitt zuständig war, ist die Dockendorffstraße immer noch voll gesperrt. Den Auftrag für die endgültige Bearbeitung des Straßenbelages hat nun jene Firma bekommen, die den Bereich rund um die Pfarrgasse recht erfolgreich abgeschlossen hat, beschwichtigte Michael Mierzowski, Fachabteilungsleiter Tiefbau bei der Stadt, die ausgesprochen unzufriedenen Anwohnern. Wann mit dem Abschluss der Arbeiten auch östlich der Ortsdurchfahrt zu rechnen ist, wollten aber weder er noch Bürgermeister Jörg Rotter vorhersagen; von „nächste Frist drei Wochen“ war zumindest die Rede. Bürgermeister Rotter betonte, dass die Stadt in diesem Projekt ja auch nur als Beobachter auftrete. Und freute sich, dass es 2024 rund um den Kirchplatz weitergeht. (Christine Ziesecke)