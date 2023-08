Rödermark: FDP lehnt Umbau der Sauna zum Juz ab

Von: Michael Löw

Die ehemalige Kita Motzenbruch wirkt ziemlich düster, seit die Kinder ausgezogen sind. Die FDP bringt den Siebzigerjahre-Bau jetzt als einen möglichen Standort für ein Jugendzentrum ins Gespräch. Am liebsten wäre es den Liberalen aber, dass das Juz nach einer Sanierung des alten Feuerwehrhauses in Ober-Roden bleibt. © Michael Löw

Der Umbau der Sauna im Badehaus Rödermark zum Jugendzentrum ist nach Ansicht der FDP noch längst keine beschlossene Sache. Die FDP will den Wellnesstempel erhalten.

Rödermark - Das Stadtparlament habe vor der Sommerpause lediglich entschieden, auf ein rund 4,5 Millionen Euro teures Juz hinter dem Badehaus zu verzichten und den Umbau der Sauna „detailliert zu prüfen“, erklärt der FDP-Vorsitzende Hans Gensert in einer Pressemitteilung: „Ein teures Jugendzentrum mit Büroräumen für die städtische Kinder- und Jugendabteilung passt nicht in eine Zeit, in der der Haushalt der Stadt ein strukturelles Defizit aufweist. Und die Unterhaltung der neuen Räume werden die Stadt fortlaufend finanziell belasten.“

Als einen Grund für die Umnutzung haben die Kommunalen Betriebe Sanierungskosten für den „maroden“ Saunabereich von mehr als 500 000 Euro genannt. Das bezweifeln die Liberalen nach einem Besuch des Wellnesstempels und einem Gespräch mit Michaela Butz-Strohmeier, der Geschäftsführerin des Betreibers „Saunaritter“. Sanierungsbedürftig erscheine auf dem ersten Blick gar nichts, und auch nach dem zweiten Blick seien es eher Dinge, die für deutlich kleineres Geld als von der Stadt vorgerechnet saniert werden können.

Der auch nach FDP-Ansicht sinnvolle Austausch der Beleuchtung zum Beispiel sei bereits zur Hälfte geschehen, und die Ertüchtigung der Fassade betreffe das Gesamtgebäude und könne nicht nur der Sauna angerechnet werden. Lediglich die Sanierung der eigentlichen Saunen sei teilweise nötig. Aber da lägen die Zahlen der Stadt und die Schätzungen der „Saunaritter“ weit auseinander.

„In der gleichen Sitzung teilte die Kämmerin Andrea Schülner mit, dass die Steuereinnahmen hinter den Erwartungen liegen und keine Besserung in Sicht ist“, fordert der finanzpolitische Sprecher der FDP, Dr. Rüdiger Werner, deutlich mehr Bescheidenheit bei kommunalen Vorhaben. „Für uns heißt das, dass für Investitionen kaum noch Spielräume da sind und nicht alle der bereits beschlossenen Großprojekte umgesetzt werden können, sondern überprüft werden müssen. Es muss priorisiert werden. In dieser Situation muss man sich definitiv die Frage nach der Notwendigkeit eines neuen Juz stellen.“

Der einzige Grund, warum die KBR überhaupt auf die Idee kamen, ein Juz hinter dem Badehaus zu planen, waren die Umbaupläne für den bisherigen Standort im ehemaligen Ober-Röder Feuerwehrhaus. Das muss grundsaniert werden und soll nach den Vorstellungen der Stadt zu einem Multifunktionsgebäude für Vereine und Politik werden.

„Der Gürtel in Rödermark muss enger geschnallt werden. Bevor die Stadt Millionen, sollten endlich mal ein paar Plätze für Jugendliche hergerichtet werden“, erneuert Sebastian Donners eine alte Forderung der FDP. Ein modernes Juz in einem renovierten Gebäude mitten in Ober-Roden wäre seiner Ansicht nach vollkommen ausreichend, alternativ kann sich die FDP auch einen anderen Standort vorstellen, wie die ehemalige Kita Motzenbruch. „Sofern es finanziell machbar ist“, schränkt Donners ein.

Das Badehaus schließt er aus: Es ergebe keinen Sinn, eine gutlaufende Saunalandschaft, die ein Standortfaktor für Rödermark ist und von den Gästen sehr geschätzt wird, durch ein teures Juz zu ersetzen. Donners zweifelt grundsätzlich am Erfolg eines Neubaus hinterm Badehaus: „Die FDP glaubt nicht, dass die bisherigen Besucher den neuen Standort in Urberach vollständig annehmen.“

Die FDP, so Hans Gensert, will sich für die Verlängerung des Vertrags mit den „Saunarittern“ stark machen. Und das Juz nach der Sanierung des Feuerwehrhauses im Zentrum von Ober-Roden belassen. (Michael Löw)