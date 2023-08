Freude am künstlerischen Schaffen

Gerd Steinle (stehend) gibt in der Kreativwerkstatt auch Kerstin (sitzend) Tipps beim Malen. © pelka

In der Kreativwerkstatt der Werkstätten Hainbachtal geht es kunterbunt zu. In drei Gruppen wird gearbeitet.

Rödermark – „In Verschiedenheit miteinander“ ist das Leitmotiv der Werkstätten Hainbachtal. Ganz verschiedene Säulen tragen auch das vielfältige Angebot der gemeinnützigen GmbH. Sie bietet unter anderem an ihrem Standort in Ober-Roden Menschen mit Behinderung nicht nur Arbeitsplätze, sondern überdies eine breite Palette an individueller Förderung. Dazu gehört künstlerisches Schaffen.

Hierbei kommt Gerd Steinle ins Spiel. Als Honorarkraft bietet der freischaffende Künstler aus Rodgau seit 2017 in den ehemaligen Räumen des früheren Armaturenherstellers und bedeutenden Rödermärker Arbeitgebers Jado entsprechende Kurse an. Derzeit entsteht in seiner Kreativwerkstatt im 3. Stock ein Banner für das Sommerfest der Werkstätten am Standort Offenbach im Hainbachtal. Am 23. September steht es unter dem 70er-Jahre-Motto: „Flower-Power“.

Geschafft: Renates Blütenblätter sind 1a gelungen. © Pelka, Bernhard

Steinle zeichnet die Motive auf dem in drei gleiche Stücke geteilten Banner mit Bleistift vor: Blumen, Peace-Zeichen, einen Schmetterling, zwei Regenbögen. Dazu die Parolen „Peace“, „Love“, „Power“ – eben die Leitworte einer ganzen Generation und der damaligen Bewegung. Seine Schüler malen die Motive dann aus und ergänzen sie nach Geschmack.

Es macht mir höllisch Spaß

Künstler Gerd Steinle über seine Arbeit in den Werkstätten

„Ob ich das schaffe?“ Renate ist unsicher, ob sie den Pinsel ruhig genug führen kann, um die vorgezeichneten Blütenblätter möglichst exakt ausmalen zu können. Steinle gibt Tipps: „Wenn du den Pinsel kürzer nimmst, dann zitterst du nicht so. Und jetzt noch die Hand auf dem Tisch auflegen. Dann klappt’s.“ Und tatsächlich: Die Blütenblätter und der blaue Kreis um die Mitte der Blüte herum gelingen einwandfrei.

„Flower-Power“ ist das Motto des Sommerfests. © Pelka, Bernhard

Nicht nur in diesem Moment ist die Gruppe mit viel Spaß bei der Sache. Es wird gemeinsam gelacht, man macht mal eine lockere Bemerkung zwischendurch. Das Klima ist gut für das Ergebnis des Projekts. Beim Sommerfest wird das 4,50 Meter breite Banner sicher ein echter Hingucker.

Anfangs beschränkte sich Steinles Engagement auf einen einzigen Wochentag. Inzwischen arbeitet er dienstags und mittwochs mit insgesamt drei Gruppen. „Es macht mir höllisch Spaß“, möchte der 64-Jährige die Zeit in den Werkstätten Hainbachtal nicht mehr missen. Töpfern, bildhauern mit Poritsteinen, malen, zeichnen: das sind die künstlerischen Disziplinen, in denen sich die Teilnehmer in der früheren Jado-Fabrik an der Paul-Ehrlich-Straße üben. Davon profitieren Konzentration, Vorstellungskraft, Fein- und Grobmotorik und die komplette Weiterentwicklung.

Die Werkstätten Hainbachtal gGbmH geht zurück aufs Jahr 1970. Damals entstand sie als beschützende Werkstatt Hainbachtal mit dem Leitgedanken, Menschen mit Behinderungen zu fördern. Im Jahr 2000 wurde die Einrichtung aus dem AWO-Kreisverband Offenbach-Stadt ausgegliedert und die Werkstätten Hainbachtal gemeinnützige GmbH gegründet.

Zur Gesellschaft gehören heute die Werkstätten Hainbachtal mit der Zweigwerkstatt in Rödermark-Ober-Roden (2012 eingeweiht), die Tagesförderstätten in Offenbach, Rödermark und Mörfelden-Walldorf, ReJob „Im Linden“ und Dietzenbach. Seit Januar 2015 ist auch die Kindertagesstätte „Fuchsbau“ für rund 90 Kinder im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren Teil der Gesellschaft. Sie beschäftigt heute insgesamt mehr als 1 000 behinderte und nicht-behinderte Mitarbeiter. Im August 2019 eröffnete die inklusive „Wildbachschule“ im Hainbachtal in Offenbach.

Mehr als 80 Prozent der Beschäftigten haben eine geistige Behinderung oder psychische Erkrankung. Wie leistungsfähig die Belegschaft ist, beweist das breite Spektrum an Produktions- und Dienstleistungsbereichen und die Vielzahl an renommierten Kunden.

Das Angebot umfasst Lettershop, Lager und Logistik, Konfektionierung und Verpackung, Kunststoff- und Metallbearbeitung, Elektro- und Kleinmontage, Schreinerei, Wäscherei, Garten- und Landschaftspflege für gewerbliche Kunden sowie das „Frieda“ - einfach lecker und das Waldcafé für Endverbraucher.

Dazu kommt die Förderung nach individuellen Bedürfnissen und Wünschen. Im Berufsbildungsbereich mit über 60 Plätzen loten die Werkstätten mit Kursen und Praktika aus, welche Fähigkeiten ein Neuling mitbringt und welches Potenzial er oder sie haben.

Während des zweijährigen Programms gibt es zahlreiche begleitende Maßnahmen, etwa die Weiterentwicklung von lebenspraktischen Fähigkeiten und das Erlernen sozialen Verhaltens. Ziel ist ein Arbeitsplatz inner- oder außerhalb der Werkstätten.

Arbeitsbegleitende Maßnahmen gehören von Anfang an zum Arbeitsalltag in den Werkstätten Hainbachtal. Im Berufsbildungs- wie auch im Arbeitsbereich dienen sie der individuellen Förderung der Werkstattmitarbeiter/innen. Ziel ist es, die erworbene Leistungsfähigkeit zu erhalten oder zu erhöhen die Weiterentwicklung der Persönlichkeit zu fördern die soziale Eingliederung zu unterstützen.

Zum Programm für Menschen mit geistiger Behinderung gehören Bewegungsangebote wie Fußball, Schwimmen, Tanz, Gymnastik, Rollstuhltanz, Walken, Boccia oder Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben, musisch-kreative Angebote (Combo, Rhythmusgruppe, Basteln, Kreativwerkstatt) und Ausflüge. Für Menschen mit psychischer Erkrankung gibt es zum Beispiel einen PC Grundkurs, ganzheitliches Gedächtnistraining, Entspannungstechniken, Gymnastik, Walken und Rückenschule.