Rödermark: Friedhofsgebühren steigen

Von: Michael Löw

Der Kreis hat die Haushaltssatzung Rödermark für 2023 vollumfänglich genehmigt. Der vorläufige Gesamtgewinn des Jahres 2022 beträgt 945 502 Euro. Und die – gestiegene – Pro-Kopf-Verschuldung liegt immer noch unter dem Landesdurchschnitt.

Rödermark - Kämmerin Andrea Schülner eröffnete die Magistratsmitteilungen in der Stadtverordnetensitzung mit drei positiven Aussagen. Doch das große Aber folgte sofort. Zunächst zu den 2022er Zahlen. Kämmerin Schülner hatte im ordentlichen Ergebnis – also jenem Teil des Haushalts, aus dem die laufenden Ausgaben bestritten werden – eine Lücke von rund 1,4 Millionen Euro kalkuliert. Am Ende stand ein Plus von 848 000 Euro. Das außerordentliche Ergebnis für Investitionen sah einen Mini-Überschuss von 300 Euro vor. Die Abrechnung schloss mit 97 430 Euro Überschuss. Macht in der Summe das eingangs erwähnte Plus von 945 502 Euro.

Die Aufsichtsbehörde stellt in ihrer Genehmigung aber auch klipp und klar fest, dass beide Teile des Haushalts mittelfristig Deckungslücken haben werden. Damit sind keine plötzlichen Einmal-Mehrausgaben gemeint, sondern strukturelle, quasi unvermeidliche Defizite. Die können noch durch die Rücklagen ausgeglichen werden.

Das kann nach Ansicht der Kommunalaufsicht auf Dauer nicht gut gehen. Daher hält sie es „für dringend notwendig, geeignete Maßnahmen zur Aufwandsminderung oder Ertragssteigerung zu treffen“.

Der Kreis drängt schon seit Jahren darauf, dass Rödermark den jährlichen Zuschuss im Bestattungswesen – 2023: 575 000 Euro; Kostendeckungsgrad: 47 Prozent – kräftig drückt. Kämmerin Schülner sagte gestern auf Nachfrage unserer Zeitung: „Zum nächsten Haushalt müssen wir rangehen.“

Bürgermeister Jörg Rotter zeichnete ebenfalls in der Sitzung des Stadtparlaments ein noch düstereres Bild: „Wie alle Kommunen werden auch wir uns nicht mehr alles leisten können, was wir wollen. Wir müssen auf manches verzichten, wenn wir die Bürger nicht mit noch höheren Steuern belasten wollen.“ (Michael Löw)