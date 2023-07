Gemeinsam über den Tod reden in Rödermark

Von: Christine Ziesecke

Ein guter neuer Raum für Lacrima, die Trauergruppe für Kinder der Johanniter Unfallhilfe. © Ziesecke

Die Hospiz- und Trauerarbeit der Johanniter Unfallhilfe hat in Urberach eine neue Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene eröffnet und sucht ehrenamtliche Verstärkung.

Rödermark-Urberach – Neue Räume sind oft wie neue Kleider: sie geben frischen Schwung und helfen den Trägern oder Bewohnern, sich neu zu finden. Große Dankbarkeit herrscht zur Zeit beim ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst, der in Rodgau und Rödermark sehr aktiv ist. „Aus Liebe zum Leben“ hat die Johanniter Unfallhilfe (JUH) in der Borsigstraße 36 in Rodgau ihren Schwerpunkt auf Hospiz- und Trauerarbeit für Erwachsene, Jugendliche und Kinder gelegt. Nach ihrem bisher beengten Quartier in der JUH-Zentrale sind nun helle, barrierefreie Räume in der Carl-Benz-Straße 3 in Urberach gefunden worden, unweit des Kindergartens, in dem sie auch in den Abendstunden ohnehin zu Gast waren.

Freuen sich über die neuen Räume: die beiden Hospizkoordinatorinnen Felicitas Väth (links) und Christina Döll, JUH-Vorstand Dr. Bernhard Knaf (Zweiter von links) und JUH-Regionalvorstand Sven Korsch. © -

Bei der Einweihung mit zahlreichen Besuchern begrüßten die beiden hauptamtlichen Vollzeitkoordinatorinnen Felicitas Väth und Christina Dölle (für die Kinder- und Jugendbetreuung) sowie Teilzeitkraft Susanne Seitel diese Veränderung mit großer Freude, der sich auch JUH-Regionalvorstand Sven Korsch anschloss. Die neuen Räumlichkeiten sind vor allem einer privaten Erbschaft von Helga Jenne zu verdanken – erst dadurch ist der Erhalt dieses neuen Zentrums und hier speziell der Arbeit in Lacrima, der Trauerarbeit mit Kindern, gesichert. Sven Korsch dankte aber auch für die unterschiedlich geartete Mithilfe durch die Stadt und durch zahlreiche Unterstützer. Auch Firmen wie IKEA oder ShareValue haben sich mit größeren Spenden beteiligt. „Unsere Arbeit ginge aber nicht ohne ehrenamtliche Helfer, und hier brauchen wir dringend Verstärkung.“ Gerade die Hospiz- und Trauerarbeit mit Kindern und Jugendlichen sei in der Region ziemlich einmalig. „Ich wünsche Ihnen viele gute Gespräche in diesen Räumen!“

Kontakt Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst der JUH, Carl-Benz-Straße 3, Rödermark, z 06106 8710925 oder (Lacrima) Telefon 06106 8710924; johanniter.de/offenbach.

Felicitas Väth, leitende Hospizkoordinatorin vor allem im Erwachsenenbereich, erinnerte sich: „In 20 Jahren habe ich vier Umzüge im ambulanten Hospizdienst mitbekommen, aber dieser ist der Schönste.“ Sie freut sich über die vielen guten Möglichkeiten für Gruppenabende, Filmabende, Spaziergänge in die nahe gelegene Natur und auf die Möglichkeiten, die unter anderem die bewusst kommunikativ gehaltene Kücheneinteilung bietet. „Jetzt können wir auch gut zusammen kochen.“

Christina Dölle dankte der Stadt für die kostenlose abendliche Überlassung der benachbarten Kindertagesstätte für Kindergruppen. Nun können aber auch die Jugendlichen in den hellen Räumen einfach mal „rumlümmeln, abhängen, kickern“ und – soweit schon möglich – die Seele baumeln lassen. Die Trauergruppen für junge Erwachsene erfährt eine starke Resonanz. „Wir wollten längst eine weitere Gruppe eröffnen, aber dazu brauchen wir mehr Ehrenamtliche. Und wir müssen in unserer Gesellschaft etwas verändern: dass Kinder und Jugendliche rund um das Thema Sterben und Trauer mit einbezogen und nicht an den Rand gestellt werden – so wird es für sie erfahrbarer. Vor allem die Kinder müssen spüren: Es tut gar nicht weh, über Tod und Sterben zu reden.“ Dazu verhilft auch die „tiergestützte Intervention“, die Gemeinschaft mit Tieren wie etwa Therapiehund Coffy, der nicht nur bei den Jüngsten Herzen und Seele berührt. So etwa bei einem Jungen, der seinen Papa verloren hat und nun Coffy zum Freund hat: „Ihm kann ich alles erzählen.“

„Elly“, das auffällige Maskottchen der Hospiz- und Trauerarbeit, zeigt Andrea Beier. © Ziesecke

Dazu gehört aber auch – wenn auch mehr im übertragenen Sinne: „Elly“. Die quietschgelbe Ente, die in jeder Größe durch die Räume geistert und auch als fröhliches Geschenk zur Eröffnung dabei war. Dazu kam eine Bitte von Mitarbeiterin Susanne Seitel: „Wir möchten am Welthospiztag, 14. Oktober, mit einer Aktion teilnehmen. Aber dafür brauchen wir viele Enten, jede Größe, jede Farbe, gerne auch mit Verzierung.“ Sie können jeweils in der Carl-Benz-Straße abgeben werden – einfach abstellen, aber bald wird an der Haustür auch eine Entensammelkiste stehen. (Christine Ziesecke)