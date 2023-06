Sonnenwendfeier in Urberach

Von: Christine Ziesecke

Beim Kistenstapeln ging’s hoch hinaus. © Ziesecke

Zur Sonnenwendfeier in Urberach war der Zuspruch ebenso groß wie die Flammen.

Urberach – Die kürzeste Nacht des Jahres: Das traditionelle Sonnwendfeuer der Jugendfeuerwehr Urberach erinnert alljährlich daran mit seinem Zauber und seinen Mythen. Die Stämme dafür waren gut abgelagert, und wenn jemals der Spruch „Das brennt ja wie Zunder“ gepasst hat, dann am Samstagabend hinterm Badehaus.

Der Besucherandrang war wie in den Jahren zuvor groß; schon lange vor dem Entzünden des großen Feuers warteten auf dem Gelände Hunderte erwartungsvoller Menschen. Die Zuschauermenge, die fast die Ausmaße vor Corona hatte, war zunächst hocherfreut über die sich rasch entfachenden Flammen, rückte aber schnell Meter um Meter vom lodernden Holzstoß ab, denn die Hitze an einem 30-Grad-Sommertag war freilich hoch.

Die Stämme wurden zur weithin leuchtenden Feuersäule, ein großes Erlebnis, vor allem für die vielen Kinder. Ihnen zuliebe wurde auf Wunsch vieler Eltern in diesem Jahr früher „gezündelt“. Das schadete zwar der romantischen Stimmung, ließ viele Gäste aber auch länger sitzen. Brat- und Currywurst fanden reißenden Absatz, in der Schlange vorm Crèpes-Stand fanden sich auch die Vegetarier, und an der Getränkeinsel war bis spät in die Nacht Betrieb.

Schon Stunden zuvor hatten die jüngsten Besucher ihren Spaß: Die Jugendabteilung der Feuerwehr hatte mit Wasserspritzen nasse Späße für die Kinder parat, die vor allem beim Kistenstapeln lange anstanden. Die Ober-Röder Jugendwehr half wieder mit dem Teleskopmast aus. Der zehnjährige Jonas etwa stand mit seinem Vater lange an, ehe er sich gut angeschnallt langsam und bedächtig nach oben arbeitete, Kiste um Kiste, bis irgendwann der Stapel unter ihm zusammenbrach und er gut gesichert an Seilen hoch in der Luft hing. Irgendwann musste die Wehr einen Schlusspunkt setzen, sonst hätten die Wagemutigen wohl noch um Mitternacht angestanden.

Nach der diesjährigen Premiere des Osterfeuers und dem Sonnwendfeuer am Johannistag zeigte sich, dass sich der Einsatz der Jugendwehren lohnt. Die Bürger nehmen solche geselligen und auch selten gewordenen Veranstaltungen an. chz

Trotz der hohen Temperaturen bevölkerten fast so viele Gäste wie vor Corona den Feuerplatz hinterm Urberacher Badehaus. © Ziesecke, Christine