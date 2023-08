Helferkette packt an

Von: Christine Ziesecke

Die Helferkette vom Kolpinglager in der Odenwaldstraße bis in die verschiedenen Autos hat sich in den vielen letzten Jahren als beste Lösung beim Packen herausgestellt. © Ziesecke, Christine

Bis zum Zeltlagerstart müssen viele Hände helfen und aufbauen. 84 Kinder sind jetzt nach Cochem aufgebrochen.

Ober-Roden – Alle haben sehr darauf gewartet, doch die Einen mussten nur ihren eigenen Rucksack und ihre Luftmatratze dafür packen, während die Anderen vom Team schon seit Tagen und Wochen mit Materialbergen jonglieren, es verstauen und letztlich auch noch alles aufbauen mussten.

Nach einer kurzen Andacht mit Reisesegen ging es ans Gepäckverstauen und für Kinder und Eltern ans Verabschieden, ehe die beiden Reisebusse zur Freizeit aufbrachen. © Ziesecke, Christine

84 Kinder – teils schnatternd und total vergnügt, immer erwartungsvoll, teils aber durchaus auch mit etwas unsicherem Blick – machten sich am gestrigen Dienstag mit Bussen auf den Weg zum Kolping-Zeltlager nach Cochem-Klotten.

Traditionell haben hier viele Kinder zum Ferienabschluss noch einmal zehn Tage Spaß, und ebenso traditionell ahnen alle Teilnehmer und ihre Familien auch nicht annähernd, wie viel Arbeit für das begleitende Team rund um diese Fahrt steckt. Das heißt nicht nur zehn Tage Freizeit, sondern darum herum wochenlange Vor- und Nachbereitung.

So wurde allein am vergangenen Freitag bei großer Hitze mindestens fünf Stunden lang alles Material von Dutzenden von großen und schweren Zeltplanen bis zum letzten Kaffeelöffel auf dem Gelände an der Odenwaldstraße gesammelt, kontrolliert und dann in Lkw, Transporter, Anhänger und Privatwagen verstaut. Das war ein Puzzlespiel, schlimmer als Tetris, und zu guter Letzt sind auch die Teamerautos bis unters Dach beladen. Irgendwie klappt es immer. Und das, was fehlt, merkt man eh erst auf dem Zeltplatz. Aber dafür gibt’s ja noch die Nachhut, die noch einmal nach Ober-Roden zurückfährt und die 84 Kinder abholt, die mit einem kurzen kirchlichen Segen in die Freizeit entlassen werden.

Gute Laune kurz vor der Abfahrt im Reisebus. Ab geht's ins Zeltlager nach nach Cochem-Klotten. © zieseckre

Wie gerne die Betreuer diese Arbeit trotzdem auf sich nehmen, zeigt allein ihre Zahl: rund 50 Jugendliche, darunter 16 neue Teamer, sind diesmal dabei. Dazu kommen mit Manuela und Maria Murmann, Tina Kaupert, Beate Wohlgemuth und Thomas Rausch fünf gute Küchengeister und dazu noch fünf Einkäufer.

„Bei 84 Kindern ist das ein sehr guter Betreuungsschlüssel. Trotz der vielen Neuen im Team können wir jede Gruppe mit Zweier- und Dreierteams besetzen“, freuen sich die Lagerchefs Niklas Metz und Ida Schoßer. Und sie freuen sich auch über die gute Unterstützung etwa aus der regionalen Umgebung. Zu den Sponsoren gehört „Hires Events“ (kostenlose Überlassung des 12-Tonnen-Lkw und eines Kleinbusses). Gerne genommen werden viele Kilos Lebensmittelspenden von Dosentomaten bis zu Reis oder Müsli (Rewe Nieder-Roden und Groß-Umstadt). Schließlich ist Kochen auch nicht so einfach, wenn neben 18 Vegetariern auch noch Erdnuss- oder Kichererbsenallergiker und natürlich die inzwischen fast selbstverständlichen laktoseintoleranten Freizeitteilnehmer kommen. Doch Küchenchefin Manuela Murmann hat Erfahrung. Sie wohnt mit ihrem Küchenteam vor und während der Freizeit in Wohnwagen, während das Betreuerteam schon die ersten vier strapaziösen Aufbau-Tage – ehe die Kinder anrücken – in Zelten hinter sich hat.

Am Freitag, 1. September, kommen alle hoffentlich gesund und wohlbehalten wieder zurück, denn danach geht’s ja wieder ab in die Schulen, an die Unis und in die Betriebe. Weitere Infos und Bilder unter www.zeltlager-ober-roden.de. chz