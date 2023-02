Immer sprechbereit

Teilen

Die bisherigen Helme können durch Aufstecksysteme schnell nachgerüstet werden. © ziesecke

Ober-Roden – „Ja, ist denn heut schon Weihnachten??“ - Nein, aber ein guter Tag für die Rödermärker Wehren und damit auch für alle Bürger: Die ortsansässigen CeoTronics AG hat mit der Spende neuester Technik zur Funk-Kommunikation den Feuerwehren die Aufrüstung in Sachen Dialog ermöglicht.

43 Helme können mit nun modernster Funk-Kommunikationstechnik ausgerüstet werden. Das erleichtert die Verständigung der Einsatzkräfte insbesondere in schwierigen Notfällen. Eine Spende, deren Gesamtwert vom Unternehmen im „mittleren fünfstelligen Euro-Bereich“ beziffert wird.

„Wir sehen das als unseren Beitrag, die Wehren und gerade auch die ehrenamtliche Arbeit damit zu unterstützen - gerade in dieser Zeit, wo Mitarbeiter von Feuerwehr, Polizei und Hilfsorganisationen teilweise von Bürgern attackiert werden“, betont Geschäftsführer Thomas Günther die Hintergründe der Spende. In der Stützpunktwache Ober-Roden, wo er die Mikro- und Schaltersets an Stadtbrandinspektor Herbert Weber und Bürgermeister Jörg Rotter übergab, betonte er, dass man „einen Beitrag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Rödermark leisten“ wolle.

Weber und Rotter dankten im Namen der Wehr. Es sei vorbildlich, dass sich eine vor Ort verwurzelte und weltweit agierende Firma wie CeoTronics derart spendabel zeige und überdies einen wichtigen Beitrag leiste, wenn das Thema „Einsatzfähigkeit gewährleisten, Personal abstellen“ zur Sprache komme.

Das betraf nicht zuletzt bei diesem Übergabe-Termin die CeoTronics-Mitarbeiter Thomas Braun, Ralf Thoms und Thomas Weber, die zu den aktiven Lösch- und Rettungsspezialisten in Rödermark zählen und im Einsatzfall vom Arbeitgeber für den wichtigen Dienst für die Allgemeinheit freigestellt werden.

„Wir beschäftigen rund 100 Menschen hier vor Ort. Für größere Unternehmen ist es meiner Ansicht nach kein Problem, Arbeitskräfte im Bedarfsfall mit der Feuerwehr ausrücken zu lassen. Wir können das jedenfalls gut organisieren und kompensieren. Bei kleineren Betrieben ist die Ausfallquote natürlich sehr viel größer, das leuchtet mir ein“, erläuterte Günther, dass immer unterschiedliche Voraussetzungen zu beachten sind.

Mit dem ebenfalls anwesenden Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Till Andrießen, wurde zudem die weitere Ansprache von Firmenpartnern, wie auch Handwerkern, zur verbesserten Information rund um das dringend notwendige Ehrenamt der Feuerwehr angestoßen.

CeoTronics, so der Firmenchef, sei ein langjähriger und verlässlicher Partner der örtlichen Feuerwehr. Bereits 2007, als die Umstellung auf Digitalfunk anstand, sei im Rahmen des Rödermark-Festivals bereits Ausrüstung gespendet worden, damals noch gemeinsam mit dem UnternehmerForum.

Jetzt spendet CeoTronics im Alleingang. Als Hersteller professioneller Kommunikationssysteme, die für schwierigste Einsatz- und Umgebungsbedingungen konzipiert sind, verfügt das Unternehmen über das technische Wissen und die Produkte, um derlei Unterstützung im heimischen Umfeld leisten zu können. chz

Dankbar nahmen Stadtbrandinspektor Herbert Weber (3.v.links) und Bürgermeister Jörg Rotter (2. von rechts) stellvertretend für die Rödermärker Wehren die wertvolle Spende aus den Händen von CeoTronics-Chef Thomas Günther (3.v.rechts) entgegen. © ziesecke