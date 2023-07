Rödermark: Immer wieder Attacken aus Anonymität

Von: Michael Löw

Teilen

Stefan Gerl, der Fraktionsvorsitzende der Anderen Liste und einer der Väter der schwarz-grünen Koalition in Rödermark, ist der Geehrte mit der längsten politischen Erfahrung.

Rödermark - Unser Blitzinterview beantwortete er gestern im Zug von München nach Frankfurt.

Was hat Sie in die Politik gebracht?

Das waren die großen ökologischen Diskussionen Anfang der Achtzigerjahre. Dazu gehörten in Rödermark der Odenwaldzubringer, der als vierspurige Straße eine Schneise in den Wald gerissen hätte, und Pläne zu einer groß angelegten Bebauung zwischen Ober-Roden und Urberach. Sozialpolitisch war es der große Mangel an Kindergartenplätze. Die gab es damals erst ab vier Jahren.

37 Jahre Kommunalpolitik – was war für Sie das wichtigste Ereignis?

Ganz klar die Wahl von Roland Kern als ersten grünen Bürgermeister im Kreis Offenabch 1994. Und dass weder der Odenwaldzubringer gebaut noch die Freiflächen zwischen den Stadtteilen verplant wurden.

Wurden Sie schon angefeindet?

Man wird leider immer wieder in den Social Media angegangen, weil sich die Leute dort in der Anonymität verstecken können. Das ist meistens geistiger Dünnschiss aus dem rechtspopulistischen Raum.

Bitte beenden Sie den Satz „Kommunalpolitik ist für mich...“

....sehr, sehr spannend und immer noch anregend, weil man mit sehr interessanten Menschen zu tun hat.

Das Gespräch führte Michael Löw