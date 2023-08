Irrfahrt endet im Eiscafé

Von: Bernhard Pelka

Das Breidert City-Center entgeht mit unglaublich viel Glück einer Katastrophe. Nur weil ein Eiscafé Ruhetag hat und eine Kita schon Feierabend, gibt es kein größeres Unglück.

Hier sitzen gewöhnlich Gäste. Das SUV verwüstete die aufwendig überdachte Terrasse. © Privat

Ober-Roden – Das Breidert City-Center ist haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Einen unglaublich großen Schutzengel hatten Gäste des Eiscafés Veneto und die Betreiberfamilie Perriello am Dienstag. Glücklicherweise war Ruhetag, als eine desorientierte SUV-Lenkerin (48) um 18.43 Uhr in den nicht besetzten Freisitz des Cafés fuhr, der am Breidertring sonst 50 Gästen Platz bietet. Die Fahrerin des weißen Nissan Qashqai erlitt leichte Verletzungen. Ansonsten entstand hoher Sachschaden. Die Polizei schließt derzeit eine medizinische Ursache für das fatale Versagen am Steuer nicht aus.

Damian Perriello in den Trümmern des Freisitzes am Eiscafé. © Pelka, Bernhard

Gelatiere Damian Perriello bekommt Gänsehaut, wenn er daran denkt, was bei diesem Unglück an einem gewöhnlichen Geschäftstag mit viel Publikumsverkehr hätte passieren können. „Es hätte in einer Tragödie geendet. Es hätte Tote geben können. Auch meine Familie und mich hätte es beim Bedienen erwischen können. Oder Kinder aus der Kita. Die spielen ja sonst hier direkt neben unserer Terrasse auf ihrem Gelände“, sagt der 44-Jährige, den das Geschehen sichtlich mitgenommen hat. „Ich bin mit meinen Nerven unten.“

Selbst lange einbetonierte Schrauben hielten der Wucht des Aufpralls nicht stand. © Pelka, Bernhard

Die Eismacherfamilie ist seit 13 Jahren im Breidert City-Center ansässig und genießt viele Sympathien. Jetzt stehen die fleißigen Unternehmer vor den Trümmern ihrer Existenz. Das Café muss vorerst geschlossen bleiben. Der teils unversehrt gebliebene Innenraum könnte theoretisch zwar geöffnet werden. Da dessen Notausgang aber auf die verwüstete Terrasse führt, die aus statischen Gründen geschlossen ist, geht vorerst nichts. „Wir müssen erst klären, wie es weiter geht. Jetzt beginnt der Papierkram“, schildert Perriello die bevorstehende Durststrecke, die finanzielle Einbußen bringen wird.

Die Fensterfront wurde mitsamt der massiven Fensterbank nach innen gedrückt. Auch die Wand hat einen Riss. © Pelka, Bernhard

Das Unglück ist an Dramatik kaum zu überbieten. Die Pkw-Lenkerin kommt aus der Straße In der Plattenhecke. Statt in den Breidertring abzubiegen, fährt die Rödermärkerin geradeaus über die Straße und den Bürgersteig. Zwischen der Wand eines Trafohäuschens und dem leeren Spielplatz der Kita Sonnenburg kommt das SUV schließlich im Freisitz des leeren Cafés zum Stehen.

Der Wagen walzt zuvor drei schwere Blumenkübel nieder, schiebt am Abfallplatz einen Altpapiercontainer vor sich her, knickt einen baumdicken Pfosten der Freisitzüberdachung ab, als wäre er ein Zahnstocher, verbiegt stabile Sitzmöbel aus Metall und rammt schließlich die große Fensterfront zum Innenraum. Dabei splittert Glas, Alu-Profile verbiegen sich. Auch die gemauerte Wand und eine massive Fensterbank nehmen Schaden.

Verhinderte dieser ramponierte Altpapiercontainer wie eine Knautschzone noch größeren Sachschaden? © Pelka, Bernhard

Eine Augenzeugin kann nicht glauben, was sie sieht: „Wo will die denn hin? Hier ist doch nichts, wo man geradeaus reinfahren könnte.“ Maria Luz Cordero, Chefin des Friseurgeschäfts Mari Luz im Breidert-Center, kann ihr Glück nicht fassen: „90 Sekunden vor dem Unfall stand ich noch an den Abfalltonnen, weil ich was hereingeworfen habe.“