Rödermark: Jugendzentrum im Wellnesstempel?

Stadt will Sauna zur Begegnungsstätte für junge Leute machen

So könnte nach den Plänen der Kommunalen Betriebe das Umfeld des Badehauses aussehen, wenn die Saunen im Untergeschoss zum Jugendzentrum umgebaut werden.

Der Neubau eines Jugendzentrums hinterm Badehaus Rödermark ist vom Tisch, bevor die Detailplanung überhaupt begonnen hat. Er würde nach einer vorläufigen Kalkulation der Kommunalen Betriebe (KBR) nicht drei, sondern mindestens vier Millionen Euro kosten.

Rödermark - Die Alternative: Die Sauna-Landschaft im Untergeschoss des Badehauses wird zum zentralen Rödermärker Jugendtreff umgebaut. Kostenpunkt: rund 1,2 Millionen Euro. Bürgermeister Jörg Rotter umriss die Pläne am Mittwochabend im Bauausschuss.

Das Umdenken, so der Verwaltungschef, begann Mitte März. Die Leitung der KBR stellten damals Überlegungen zur Sanierung der 2006 eröffneten und seit 2015 verpachteten Saunen vor. Das hätte rund 500 000 Euro gekostet und wäre einer Rundumerneuerung gleichgekommen. Rotter: „Die hätten wir über die Miete refinanzieren müssen.“

Stattdessen brachten die KBR den Umbau der rund 800 Quadratmeter in ein Jugendzentrum ins Gespräch. Politik, die städtische Jugendabteilung und die Jugendlichen in den diversen Beteiligungsgremien signalisierten Zustimmung.

Das Badehaus-Untergeschoss hätte Platz für alles, was Jugendarbeit benötigt: Räume für Musik und Bewegung oder zum Chillen, Medienarbeit, ein Kreativatelier, Büros, Lager und Küche sowie ein Juz-Café. Zusammen mit dem Saunagarten und dem Spielplatz östlich der Schwimmhalle würde daraus der „Spielpark am Badehaus“.

Eine ganze Reihe von Gründen spricht für den Standort: Das Badehaus liegt zentral und ist von allen Stadtteilen aus gut erreichbar. Die Freiflächen mit Skaterpark und Bolzplatz bieten viele Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten, die weder am Juz Ober-Roden noch am „SchillerHaus“ machbar sind.

Das Badehaus hat eine gute Anbindung an den ÖPNV; der Bahnhof Urberach und die Bushaltestelle am Märktezentrum sind nur wenige hundert Meter entfernt. In der direkten Nachbarschaft gibt"s keine Wohnbebauung, was Konflikte zwar nicht ausschließt, aber reduziert. Die neuen Toiletten können – während der Öffnungszeiten des Juz – von den Besucherinnen und Besuchern des Spielparks genutzt werden.

Mit einem separaten Eingang auf der Gebäude-Nordseite will Rotter verhindern, dass sich Juz-Besucher und Schwimmbadgäste allzu sehr in die Quere kommen. Würde die Mauer um die Gartensauna fallen, hätte das einen weiteren städtebaulichen Vorteil: Der Radweg entlang der L 3097 zwischen Ober-Roden und Urberach könnte wieder eröffnet werden. Was eine große Lücke im Netz schließt.

Der Bauausschuss hat dem Magistrat letztlich einen zweigeteilten Prüfungsauftrag erteilt: Wie könnte das Juz im Wellnesstempel konkret aussehen? Und: Wie kann die Stadt die Räume im alten Ober-Röder Feuerwehrhaus nutzen.

Das Land hatte der Stadt für die große Lösung – also den Neubau – schon einen Zuschuss in Höhe von 1,1 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Bürgermeister Rotter will nun versuchen, möglichst viel davon in den Sauna-Umbau umzuleiten.

Weit mehr Kopfzerbrechen bereitet ihm der Mietvertrag mit den „Sauanrittern“. Ein Denkmodell: Verhandlungen, ob die nach der publikumsträchtigen Wintersaison aussteigen – also eineinhalb Jahre vor Ende der Laufzeit. (Michael Löw)