Rödermark: Junges Trio an der CDU-Spitze

Von: Bernhard Pelka

Blumen und Beifall für die neue Chefin: Adrienne Wehner führt den CDU-Stadtverband und löst Ralph Hartung (Zweiter von rechts ab). Ihr zur Seite stehen als Stellvertreter Travis Brößler (Vierter von rechts) und Florian Brehm (links daneben). Geehrt wurden neben anderen Dirk Göckes (rechts) und Gerhard Loos (Fünfter von links). Dazu gratulierten auch Schatzmeisterin Isabelle Schrod, Kreisvorsitzender Frank Lortz, Schriftführer Thomas Rosenblatt und Fraktions-Chef Michael Gensert (von links). © pelka

Union ist wieder „die Kommunalpartei im Kreis“

Rödermark – An der Vorstandsspitze deutlich verjüngt, geht die CDU die nächsten Aufgaben (unter anderem Bürgermeister- und Landtagswahl) an. Die Rechtsanwältin und bisherige stellvertretende Parteivorsitzende Adrienne Wehner (42) löst Ralph Hartung ab. Er hatte den Vorsitz vor fünf Jahren übernommen, als die CDU intern in unruhiges Fahrwasser und personelle Querelen geraten war.

Da Adrienne Wehner aufsteigt und der stellvertretende Vorsitzende Dr. Alexander Görlich aufhört, wurden zwei Stellvertreterposten frei. Diese füllen nun der IT-Projektmanager Florian Brehm (30) und Student Travis Brößler (22, BWL / Internationales Management) aus. Das hat die jüngste Mitgliederversammlung der Union mit je einstimmigem Wahlergebnis beschlossen. Ralph Hartung wurde bei zwei Nein-Stimmen mit 24 Ja-Stimmen zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Der bisherige CDU-Chef erläuterte den Wechsel. So müsse Dr. Görlich aus beruflichen Gründen in der Partei kürzer treten. Hartung sagte, er selbst stehe aus mehreren Gründen nicht mehr zur Verfügung: Da er sein Stadtverordnetenmandat nicht mehr wahrnehme und sich ganz auf den Kreistag konzentriert habe, könne er viele CDU- Themen auf lokaler Ebene nicht mehr begleiten. „Es ist immer besser und unmittelbarer, wenn jemand aus der Fraktion den Stadtverband leitet.“ Auch strebe die Partei eine Verjüngung an und wolle mehr Frauen an der Spitze sehen. Wichtig sei für seine Entscheidung auch gewesen, dass markante Projekte der Union jetzt erfolgreich erledigt seien: „Die Partei ist geeint. Wir haben wieder einen Bürgermeister aus unseren Reihen. Die Mitgliederbasis ist solide (150 Aktive) und die Finanzen sind stabil.“

Überdies habe er als Schulleiter, als stellvertretender Landesvorsitzender des Verbands der Oberstudiendirektoren und als Mitglied der Lehrergewerkschaft gleich mehrere Aufgaben. „Der Tag hat nur 24 Stunden.“ Hartung empfahl Adrienne Wehner als seine Nachfolgerin. Sie sei als Stellvertreterin von Fraktions-Chef Michael Gensert „zur Höchstform aufgelaufen“, als Gensert wegen der Doppelbelastung Partei/Beruf „vorübergehend an eine Grenze gestoßen ist“.

Die Wahlleitung hatte der CDU-Kreisvorsitzende und Vizepräsident des Landtags, Frank Lortz. Er begrüßte unter anderem den Ehrenbürgermeister Walter Faust als „wichtigen Pfeiler der Union“ und würdigte die Leistung Hartungs, dem er aufrichtig dankte. Die CDU Rödermark habe mit ihrem Bürgermeister Jörg Rotter wesentlich dazu beigetagen, dass die CDU im Kreis Offenbach nach mageren Jahren „wieder d i e Kommunalpartei mit zwölf hauptamtlichen Verantwortungsträgern geworden ist“.

Die lokale CDU-Sicht vermittelte hernach der Fraktionsvorsitzende Michael Gensert. In viele Politikfelder (Gewerbeansiedlung, Masterplan Ortsgestaltung, Einzelhandelskonzept) sei dank der Union und Rathaus-Chef Rotter wieder Bewegung gekommen, nachdem jahrelang fast ausschließlich diskutiert worden sei. Schatzmeisterin Isabelle Schrod berichtete danach von einem Überschuss von mehr als 8 000 Euro, die Kassenprüfer Dirk Göckes und Hans-Peter Hente sahen keinen Grund zu Beanstandungen, der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Im Zentrum standen überdies Ehrungen. Dirk Göckes und Gerhard Loos (beide 25 Jahre Mitglied) waren als Einzige persönlich anwesend. Die Ehrungen für Dijana Brecic (25 Jahre), Wendelin Huber, Jupp Trauten, Johann Müller (alle 50 Jahre) und Benedikt Vetter (60 Jahre) werden überbracht. bp

