Kampf um die Gemeinnützigkeit

Die Turngemeinde hat derzeit in ihren sechs Abteilungen rund 800 Mitglieder. Die Tanzgruppen des Vereins (hier ein Archivbild von Anfang 2020) freuen sich, dass nach langer Coronapause die Fremdensitzung in dieser Fastnachtskampagne endlich wieder stattfinden kann. © eyssen

Ober-Roden – Drei Monate ist der neue Vorstand der Turngemeinde mittlerweile im Amt. Das Team um den Ersten Vorsitzenden Jochen Weiland zeigt sich zwar durchaus zuversichtlich, dass es gelingen wird, den Verein für die Zukunft gut aufzustellen, man spricht aber auch die Probleme, die nicht klein sind, offen an.

Neben Jochen Weiland (1. Vorsitzender, Aufgabenbereiche Repräsentation und Infrastruktur), der auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zum Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Karlheinz Weber gewählt wurde, gehören dem Vorstand Holger Schrod (2. Vorsitzender, Veranstaltungen und Vermietung, unterstützt von Alfons Gotta), Schatzmeister Stefan Keller, Stefan Hitzel (3. Vorsitzender, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Cassandra Keller (Schriftführerin, Neue Medien) und Samiha Mokallik (Mitgliederverwaltung) an.

Der Großteil des jetzigen Vorstandteams fand sich in den Wochen nach der ordentlichen Mitgliederversammlung im Juli zusammen, die wegen formaler Fehler abgebrochen werden musste. Nun soll eine Neuausrichtung gelingen. Neben dem Vorstand sei ein Kreis von weiteren Helfern gefunden worden, die einen Neustart auf mehreren Ebenen mitgestalten wollen. Wichtig war der künftigen Vereinsspitze im Vorfeld der Wahlen auch, den Kontakt zum bisherigen Vorstand zu suchen, um für einen geordneten Übergang zu sorgen.

„Ich glaube, wir haben eine gewisse Dynamik erzeugt im Verein“, hat Jochen Weiland nach den ersten Wochen durchaus eine Aufbruchstimmung festgestellt. Bereits bei der Mitgliederversammlung sprach der neue Vorstand fünf Punkte an, auf denen in nächster Zeit das Hauptaugenmerk liegen soll. Auf die Herausforderungen und Fragen, die sich aus diesem Fünf-Punkte-Plan ergeben, will man spätestens zur nächsten Mitgliederversammlung im Frühjahr 2023 erste Antworten und Handlungsempfehlungen präsentieren.

1. Überblick über die finanzielle Situation des Vereins

„Die finanzielle Situation ist schon sehr angespannt“, stellt Jochen Weiland fest. Dafür gibt es laut dem neuen Vorstandsteam hauptsächlich zwei Gründe: Bereits im Dezember 2019 wurde der TG wegen Versäumnissen in steuerlichen Fragen vom Finanzamt die Gemeinnützigkeit aberkannt – mit all den negativen Folgen, die dies etwa bei der steuerlichen Einstufung mit sich bringt. Der neue Vorstand sieht es als eine seiner wichtigsten Aufgaben an, alles dafür zu tun, dass der Verein die Gemeinnützigkeit schnellstmöglich wieder erlangt.

Außerdem belastet ein deutlicher Mitgliederschwund die Finanzen. Waren es vor etwa 15 Jahren noch bis zu 1300 TGler, so steht man mittlerweile bei 800 Mitgliedern, die dem Verein mit seinen sechs Abteilungen (Fußball, Turnen, Karneval, Musikzug, Gesang und Line Dance) angehören. „Während Corona haben wir viele Mitglieder verloren, bei denen keine richtige Bindung zum Verein bestand“, nennt Stefan Keller einen der Gründe. Der Rückgang der Mitgliederzahlen habe aber schon weit vor Corona eingesetzt. „Aktuell sehen wir uns einer Kostenstruktur gegenüber, die an die tatsächlichen finanziellen Möglichkeiten angepasst werden muss“, so das neue Vorstandsteam. Bei der Konsolidierung der Finanzen dürfe es keine Tabus geben: „Vielleicht müssen auch unpopuläre Entscheidungen getroffen werden.“

2. Überprüfung der Infrastruktur

Grundsätzlich ist man bei der TG froh über das eigene Vereinsgelände. „In der aktuellen Situation sind wir vor dem Hintergrund der hohen Energiekosten aber auch ein Stück weit unglücklich im Vergleich zu Vereinen, die keine eigenen Hallen unterhalten müssen“, beschreibt Jochen Weiland den Zwiespalt. Das Thema Energiesparen steht daher ganz oben auf der Agenda.

Der neue Vorstand sieht zudem einen erheblichen Investitionsstau auf dem Vereinsgelände. Immerhin gehen erstmals seit Jahren ehrenamtliche Helfer dienstags vormittags in der „Aktivgruppe“ wieder die vielen Baustellen auf dem Gelände ehrenamtlich an. Man stehe kurz davor, einen Dach- und damit Wasserschaden im Vereinsheim aus dem Jahr 2018 endlich in den Griff zu bekommen, so der neue Vorstand.

3. Sicherstellung geplanter Veranstaltungen

Die Herbst-Veranstaltungen Kerb, Oktoberfest und die 15. Country-Night seien finanziell und organisatorisch gut bewältigt worden. Die Herrensitzung war ausverkauft. Am 29. Dezember gibt es noch den „Glühweinzauber“, der vom Frohsinn-Frauenchor organisiert wird. Die Vermietung der Halle und des Bierkellers soll künftig intensiviert werden.

4. Aufbau einer zeitgemäßen Außendarstellung

Der neue Vorstand will unter anderem die Homepage erneuern, in den sozialen Medien stärker vertreten sein und die Pressearbeit intensivieren.

5. Weichenstellungen für die zukünftige Ausrichtung des Vereins

Beim Blick in die Zukunft stellt sich der Vorstand viele Fragen: Unter anderem, ob es neue Sport- und Freizeitaktivitäten gibt, die unter dem Dach der Turngemeinde eingebunden werden können. „Wir müssen die Abteilungen wieder viel enger mit dem Gesamtverein verzahnen“, fordert Stefan Hitzel. Der neue Vorstand will eine „Kultur des offenen Dialogs nach innen und außen“ etablieren. Diese Kommunikation müsse geprägt sein von „Vertrauen, Transparenz und Ehrlichkeit“. Es sollen so viele Mitglieder wie möglich mitgenommen und eingebunden werden.

Der neue Vorstand der Turngemeinde in der TG-Halle mit (von links: Holger Schrod (2. Vorsitzender), Jochen Weiland (1. Vorsitzender), Cassandra Keller (Schriftführerin), Stefan Hitzel (3. Vorsitzender) und Stefan Keller (Schatzmeister). © Eyssen, Sascha