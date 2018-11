Kanzleramtsminister Helge Braun zu Gast bei der CDU

Rödermark - Das Haspelessen ist Geschichte, erstmals lud die CDU zur Nachfolgeveranstaltung „Zu Tisch mit. . . “ in die Kulturhalle ein. Elemente der Traditionsveranstaltung haben auch im neuen Format ihren Platz.

Es gab aber – das bringen veränderte Veranstaltungskonzepte so mit sich – auch einige Neuerungen.

Die Haspeln sind bei der jährlichen Großveranstaltung der CDU in Kulturhalle von der Speisekarte verschwunden. Dafür servierte das „Hirschwirth-Team“ um CDU-Mitglied Horst-Peter Knapp Schweinsbraten, falschen Hase, Gulaschsuppe und Gemüselasagne. Wie früher schilderte quasi zum Nachtisch ein prominenter Gast aus der Bundes- oder Landespolitik in einer Rede seine Sicht der Dinge. Diese Rolle hatte diesmal Kanzleramtsminister Helge Braun übernommen.

Braun ging nicht direkt zum Rednerpult, sondern machte zunächst bei einer von den stellvertretenden Ortsverbandsvorsitzenden Adrienne Erkelenz und Alexander Görlich moderierten Gesprächsrunde mit Bürgermeisterkandidat Jörg Rotter und dem Stadtverbandsvorsitzenden Ralph Hartung Station.

Hartung hatte sich vor dem Essen in seiner Begrüßung unter anderem gewünscht, dass es gelingt, mit der Veranstaltung den Bogen von der Kommunal- zur Bundes und zur internationalen Politik zu schlagen.

Die Moderatoren wollten von ihren Gesprächsteilnehmern unter anderem wissen, was für sie das derzeit drängendste politische Problem ist. Die Bandbreite reichte vom Brexit (Helge Braun), über den Haushalt der Stadt Rödermark und die kommunale Daseinsvorsorge (Jörg Rotter) bis hin zur maßvollen Entwicklung neuer Gewerbegebiete in Rödermark (Ralph Hartung).

In seiner anschließenden Rede zeichnete Helge Braun ein positives Bild der wirtschaftlichen Situation. Man habe in Deutschland die höchste Beschäftigungsquote, die es jemals gab. Neue Arbeitsplätze seien in großer Zahl entstanden. Die Schere zwischen Arm und Reich gehe keinesfalls weiter auseinander, wie so oft von der politischen Konkurrenz gesagt werde. Das Gegenteil sei der Fall: „Weil wir es geschafft haben, Menschen die vorher in Arbeitslosigkeit waren, jetzt in richtig gute Arbeit zu bringen“, so der Kanzleramtsminister. Dass die Menschen trotz der guten Wirtschaftsdaten unsicher sind, liege nicht an den Zahlen, sondern an den „gespürten Risiken, die sich um uns herum entwickeln“, so Braun. Stichworte Handelsstreit, Brexit und Migrationspolitik. In seiner Rede ging er zudem auf die Themen Pflegeversicherung, Rente und technische Entwicklung ein. Einem bedingungslosen Grundeinkommen erteilte Braun eine Absage. Beim Thema Digitalisierung seien die Chancen deutlich größer als die Risiken.

Zu Beginn seines Besuchs hatte sich Helge Braun im Beisein von Bürgermeister Roland Kern, der kurz Werbung für schwarz-grüne Koalitionen machte, ins goldene Buch der Stadt eingetragen. Der Jazzclub begleitete den Abend musikalisch. (ey)